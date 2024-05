Belinda habría sido la manzana de la discordia entre Nodal y Cazzu ¡Entérate!

El pasado 23 de mayo, el cantante mexicano Christian Nodal, anunció su separación con la argentina Cazzu, a ocho meses de haberse convertido en padres de su única hija, Inti. Han sido muchas las especulaciones, y entre ellas, resuena el nombre de Belinda, exnovia del artista regional.

En el año 2020, ambos mexicanos formalizaron su relación, una de las más mediáticas de esos años. Sin embargo, al poco tiempo de haber terminado, Christian inició un romance con la rapera, con quien logró formar una familia, la cual se pensaba que estaba en los mejores términos. "Todo sana", escribió Cazzu sobre el mensaje de la ruptura.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño”, comunicó Nodal.

¿Belinda fue la responsable?

Hace unos días, antes de anunciar el quiebre, el ranchero admitió en una entrevista que, lo sucedido con la cantante de "Luz sin gravedad" fue muy duro. “Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan”, dijo.

Y es que, Nodal no tuvo tiempo de recuperarse completamente de ese amor que lo dejó marcado. Por lo que ahora, medios argentinos y mexicanos aseguran que, el artista habría estado en comunicación con la rubia y Cazzu descubrió los mensajes, y eso detonó una crisis entre ellos.

El periodista argentino Maximiliano Lumbia, indicó que, una fuente cercana a la pareja le aseguró que, una infidelidad causó la separación. “En alguna gira que él salió y ella, por algún motivo, no lo acompañó, se habla de infidelidades”, relató.

La versión tomó fuerza cuando la comunicadora mexicana, Flor Rubio, habló de los supuestos mensajes entre Belinda y Nodal. “Dicen, por su puesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos se estaban chateando en privado”, reveló en su espacio "Dulce y Picosito".

“Evidentemente no le gustó y por esa razón estaba tan enojada (...) Nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla”, agregó, dejando claro que, todo se trata de un rumor y hasta el momento no hay nada concretado. No obstante, hay que recordar un mensaje que escribió la "Nena Trampa" en su cuenta de X el pasado 15 de mayo, el cual podría estar relacionado con todo lo que se viene comentando.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpid…, pero eso no significa que no tenga unos temones (canciones) que se caen de ort…”, sentenció en el escrito.