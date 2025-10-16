El mensaje viral del niño que pidió humildad a Yeferson Soteldo y a La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Con apenas 12 años, Deni se ha ganado la atención y el respeto de miles de personas en las redes sociales. Conocido en TikTok como “El Narrador del Pueblo”, este joven merideño publicó un video que rápidamente se volvió viral, en el que defiende a un periodista de Meridiano Televisión tras los comentarios del futbolista Yeferson Soteldo. Su mensaje, cargado de sinceridad y madurez, ha generado un debate sobre el papel de los referentes deportivos y la importancia de la humildad en el fútbol venezolano.

El origen de la polémica

Todo comenzó durante el programa Tercer Tiempo, donde un periodista analizó el desempeño de La Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras esa crítica, Soteldo respondió con un mensaje que muchos consideraron despectivo: “A ti, ¿quién te conoce?”. Estas palabras motivaron a Deni a expresar su opinión en Instagram, donde, con tono firme y reflexivo, le recordó al jugador que los niños observan y aprenden de sus actitudes.

“Los niños te estamos mirando como un ejemplo”

En su video, Deni habló con una mezcla de admiración y decepción.

“Los niños te estamos mirando como un ejemplo, Soteldo. En la vida he querido ser como tú, ¿y me sales con esta? Tenemos que aprender. Nos dieron un baño en las eliminatorias. Necesitamos humildad, aquí nadie ganó nada”, dijo.

Sus palabras resonaron entre los fanáticos, que aplaudieron su valor y la claridad de su mensaje, destacando la necesidad de autocrítica y respeto dentro del fútbol nacional.

Un mensaje con madurez

Además de su reclamo, Deni aprovechó para reconocer el trabajo de los periodistas María Ferro, Oliver Yaguaran y Antonio da Silva, agradeciéndoles por cubrir el fútbol venezolano con profesionalismo. Su intervención dejó claro que más allá de las críticas o la fama, lo esencial sigue siendo la humildad. Futbolista en formación y apasionado por el deporte, el pequeño “Narrador del Pueblo” demuestra que el respeto y la responsabilidad no tienen edad, y que la voz de los más jóvenes también puede inspirar grandes reflexiones.