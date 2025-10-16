¿Cuándo se juega la final del Mundial Sub-20?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025 está listo para su cierre de oro. Tras unas semifinales intensas, los protagonistas de la gran final ya están definidos: la poderosa Argentina se enfrentará a la revelación histórica, Marruecos, en un choque que promete emociones inigualables por el título de campeón mundial juvenil.

Ambas selecciones han dejado una huella imborrable a lo largo del torneo, mostrando un fútbol de alto vuelo y una tenacidad que las ha llevado hasta la última instancia. Marruecos, que superó a Francia en una dramática tanda de penales, jugará la primera final de su historia, mientras que Argentina buscará añadir otro trofeo a su ya laureado palmarés.

La cita con la gloria

El momento cumbre del campeonato se disputará el próximo domingo 19 de octubre. El encuentro que coronará al nuevo monarca del fútbol juvenil comenzará a las 7:00 PM (hora de Venezuela).

Los aficionados de todo el mundo están listos para presenciar este electrizante duelo que pone frente a frente a dos de los equipos más destacados del certamen.

La sede elegida para acoger la gran final es el icónico Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile. Este coloso deportivo será el centro de atención global y el testigo privilegiado de la celebración del equipo campeón.

Disputa por el tercer puesto

Antes de la gran final, se definirá el tercer lugar del Mundial Sub-20. Las selecciones de Francia y Colombia, que cayeron en semifinales, se enfrentarán por la medalla de bronce.

El partido por el tercer puesto se jugará un día antes, el sábado 18 de octubre, a las 3:00 PM (hora de Venezuela), también en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Todo está preparado para un fin de semana lleno de fútbol juvenil de élite, culminando con un duelo histórico entre una potencia tradicional como Argentina y un aspirante que hace historia como Marruecos.