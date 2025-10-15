Mundial Sub-20: Argentina 0 vs 0 Colombia | En vivo

Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del partido

0. Arranca la segunda semifinal del Mundial Sub-20 entre Argentina vs Colombia.

18. Ambas selecciones intentan imponer su estilo de juego en los primeros minutos del partido.

34. Partido bastante accidentado, con múltiples faltas tanto de Colombia como de Argentina.

36. Cambio obligado en Colombia, tras la lesión de Canchimbo.

45+2. Argentina y Colombia se van al descanso con empate 0-0.

46. Se reanuda la semifinal. Comienza el segundo tiempo del juego.

Alineación de Argentina

Barbi; Gorosito, Palacio, Pérez, Villalba, Soler; Subiadre, Acuña, Delgado, Prestianni; Sarco.

Alineación de Colombia

García, Bazán Medina, García Valero, Mosquera, Arizala; González, Rivero Almario, Romero Hurtado; Canchimbo, Aristazábal, Perea.