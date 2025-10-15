Mundial Sub-20

Mundial Sub-20: Argentina 0 vs 0 Colombia | En vivo

Ambas selecciones llegan a las semifinales del magno evento de forma invicta (cero derrotas)

Por

Meridiano

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 07:05 pm
Mundial Sub-20: Argentina 0 vs 0 Colombia | En vivo
Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del partido

0. Arranca la segunda semifinal del Mundial Sub-20 entre Argentina vs Colombia.

NOTAS RELACIONADAS

18. Ambas selecciones intentan imponer su estilo de juego en los primeros minutos del partido.

34. Partido bastante accidentado, con múltiples faltas tanto de Colombia como de Argentina.

36. Cambio obligado en Colombia, tras la lesión de Canchimbo.

45+2. Argentina y Colombia se van al descanso con empate 0-0.

46. Se reanuda la semifinal. Comienza el segundo tiempo del juego.

Alineación de Argentina

Barbi; Gorosito, Palacio, Pérez, Villalba, Soler; Subiadre, Acuña, Delgado, Prestianni; Sarco.

Alineación de Colombia

García, Bazán Medina, García Valero, Mosquera, Arizala; González, Rivero Almario, Romero Hurtado; Canchimbo, Aristazábal, Perea.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG LVBP Dodgers Ousmane Dembelé
Miércoles 15 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol