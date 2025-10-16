Mundial Sub-20: Argentina clasifica a la final y mantiene su invicto

Suscríbete a nuestros canales

En un vibrante y reñido clásico sudamericano, la selección de Argentina se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. Con esta crucial victoria, la "Albiceleste" sella su boleto para la gran final, donde se medirá a la histórica selección de Marruecos.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago fue el escenario de un duelo electrizante y sumamente parejo. Ambas escuadras salieron decididas a dejarlo todo en la cancha, conscientes de que un lugar en la final estaba en juego.

Partido de alto vuelo

El encuentro se caracterizó por un gran equilibrio táctico y una intensidad constante. El mediocampo se convirtió en una zona de ardua disputa, con los jóvenes talentos de Argentina y Colombia luchando palmo a palmo por la posesión del balón.

Ambos equipos generaron oportunidades de gol a lo largo del partido, pero las defensas se mostraron sólidas y los guardametas respondieron con solvencia ante los intentos rivales.

Colombia, con su velocidad y juego directo, mantuvo la presión sobre el arco argentino. Por su parte, la "Albiceleste" intentaba progresar con su tradicional juego de pases y la calidad individual de sus atacantes.

El gol que desató la locura

Cuando el partido se encaminaba hacia un posible tiempo extra, un destello de talento argentino logró inclinar la balanza. En el minuto 78, el delantero Mateo Silvetti se erigió como el héroe de la jornada.

Con una definición precisa, Silvetti logró batir al arquero colombiano, desatando la euforia total en las gradas del Estadio Nacional, repletas de aficionados argentinos. El gol fue un mazazo para Colombia, que intentó reaccionar en los minutos finales, volcándose al ataque en busca del empate.

Sin embargo, la defensa argentina se mantuvo firme y organizada, resistiendo los embates cafeteros hasta el pitido final.

Argentina a la final

Con este trabajado triunfo (1-0), Argentina avanza al partido por el título, donde se enfrentará a Marruecos el próximo domingo 19 de octubre.

Por su parte, la selección de Colombia, a pesar de la derrota, tendrá la oportunidad de cerrar su destacada participación en el torneo luchando por el tercer lugar. El equipo dirigido por sus jóvenes figuras se enfrentará a Francia el sábado 18 de octubre en el mismo Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.