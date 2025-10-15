¡Histórico! Marruecos se mete en la final del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025 ha sido testigo de un hito inolvidable. Marruecos ha sellado su pase a la gran final del torneo tras vencer a Francia en una emocionante semifinal que se decidió desde el punto penal, después de un empate a un gol (1-1) en el tiempo reglamentario.

El Estadio Elías Figueroa Brander fue el escenario de un duelo de alto voltaje que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Ambas selecciones, con un gran desempeño a lo largo del torneo, se enfrentaban por el primer boleto a la cita final del próximo domingo.

Un inicio accidentado

El conjunto africano logró adelantarse en el marcador de una forma poco común. Tras un penal cobrado a su favor, el disparo rebotó en el guardameta francés, Lisandru Olmeta. Con la mala fortuna, el balón impactó nuevamente en el portero galo, terminando en el fondo de la red y concediendo un autogol que ponía a Marruecos con la ventaja inicial.

Sin embargo, Francia no tardó en reaccionar. Demostrando su calidad y resiliencia, lograron igualar las acciones en la segunda mitad. En el minuto 59, Lucas Michel se vistió de héroe para el equipo europeo, anotando el gol del empate que restablecía la paridad y obligaba a jugar el tiempo extra.

Expulsión en la prórroga

La prórroga estuvo marcada por el nerviosismo y la intensidad física, y la balanza se inclinó ligeramente a favor de Marruecos cuando Francia sufrió un revés.

El mediocampista galo, Rabby Nzingoula, vio la tarjeta roja por doble amarrilla, dejando a su equipo con diez jugadores en el campo para el resto del tiempo suplementario.

A pesar de la inferioridad numérica, la defensa francesa aguantó los embates marroquíes, forzando la decisiva tanda de penales.

La agonía de los penales

La suerte estaba echada en la tanda de penales, el momento más dramático del fútbol. Los jóvenes marroquíes demostraron una templanza notable bajo una presión inmensa, superando a sus rivales europeos desde los once metros.

Con esta victoria, Marruecos clasifica por primera vez en su historia a la final de un Mundial Sub-20, un logro monumental que desata la euforia en todo el país. El equipo africano ahora espera a su rival, que saldrá del choque entre los gigantes sudamericanos, Argentina y Colombia.