Así jugarán los venezolanos la jornada 9 de LaLiga

Luego de que los clubes frenaran sus partidos a causa de la fecha FIFA, regresa LaLiga EA Sports con su novena jornada de acción, donde habrá varios partidos emocionantes y de gran interés.

Entre ellos, se encuentra aquel que medirá al Real Oviedo y al Espanyol este viernes 18 de octubre a en el Estadio Municipal Carlos Tartiere de Asturias, siendo el primer duelo del equipo del venezolano Salomón Rondón con su nuevo entrenador.

Tras el despido de Veljko Paunovic tras solo ocho fechas, Luis Carrión asumirá el mando del equipo. Se espera que 'El Gladiador' recupere su ritmo bajo la dirección del que fuera canterano del Barcelona.

Por otra parte, el domingo 20 de octubre, Balaídos será el escenario donde se enfrenten la Real Sociedad de Fútbol y el Celta de Vigo. Allí estarán Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera. Este último espera hacer su debut oficial.

Los vascos no comenzaron bien el campeonato, sumando solo cinco puntos y situándose en la penúltima posición de la tabla. Por su parte, Aramburu ha sufrido un bajón de nivel y Yangel Herrera recién se recupera de una lesión muscular que le alejó de las canchas desde el pasado septiembre.