Copa de Portugal 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver al Benfica, Porto y Sporting?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del fútbol portugués podrán disfrutar los mejores partidos en vivo, gratis y en alta definición por Meridiano Televisión.

En esta nueva fase del torneo, se incorporan los 18 clubes de la Primeira Liga, convirtiéndola en una competencia llena de intensidad, competitividad y sorpresas.

Calendario y transmisión de la Tercera Ronda de la Copa de Portugal

Los encuentros más esperados tendrán lugar el 17 y 18 de octubre, con el debut de los grandes del fútbol luso: Benfica, FC Porto, Sporting CP y SC Braga. A continuación, los horarios confirmados de los partidos que podrás ver en exclusiva por Meridiano Televisión:

Viernes 17 de octubre: GD Chaves vs Benfica – 2:30p.m.

– 2:30p.m. Sábado 18 de octubre: CD Celoricense vs FC Porto – 1:00p.m.

– 1:00p.m. Sábado 18 de octubre: CF Paços Ferreira vs Sporting Lisboa – 3:15p.m.

Los duelos de la Copa de Portugal 2025/26 se transmitirán gratis, y en señal HD a través de Meridiano Televisión en Simpleplus, InteGo y NetUnoGo.

No te pierdas ningún detalle del torneo más prestigioso del fútbol portugués. Vive la Copa de Portugal en vivo con Meridiano Televisión.