Real Madrid podría quedar fuera de la próxima Supercopa de España: ¿Por qué?

El Real Madrid cayó sorpresivamente este miércoles 14 de enero en la Copa del Rey ante un Albacete, que compite en la segunda división de España. Esa eliminación en octavos causó un ruido tremendo en el club, pero además podría tener una complicación adicional.

Esa caída en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador merengue no fue lo esperado para los seguidores madridistas y además complica un poco las opciones de los suyos de garantizar un lugar en la Supercopa de España de 2027.

Justamente, porque la Copa del Rey es uno de esos torneos que otorga cupos para la mencionada Supercopa, pero solo a los clubes que disputen la gran final de la competición.

¿Qué opciones le quedan al Real Madrid para no perderse ese torneo?

Los merengues, ahora en las manos de Arbeloa, quien asumió justo después de la destitución de Xabi Alonso, aún no tienen todo perdido para tener su lugar en la próxima edición que se jugará en enero de 2027.

Sin la Copa del Rey ya como una posibilidad, a los madridistas aún le queda la opción de LaLiga, que originalmente da los otros dos cupos de los participantes a quienes terminen en sus dos primeras posiciones.

Ahora mismo, de hecho, el equipo de Arbeloa estaría clasificado a esa competición, dado que son segundos en la disputa doméstica con 45 puntos, a cuatro de Barcelona. Eso sí, los merengues no pueden caer en la confianza, tras que Villarreal y Atlético siguen muy de cerca, con 41 y 38 puntos, respectivamente.

Asimismo, también hay que acotar que, en caso que un equipo repita como ganador liguero y copa, el cupo se rueda en la tabla de posición de LaLiga, por lo que -de ser Barcelona campeón de ambos torneos- estaría contribuyendo a la clasificación merengue.