Jugadores del Real Madrid mandan este mensaje a su afición

El Estadio Santiago Bernabéu dictó sentencia tras el último encuentro. La afición merengue despidió al equipo con una sonora pitada que reflejó el malestar generalizado por los resultados irregulares y, sobre todo, por la preocupante imagen ofrecida en los últimos compromisos.

Lejos de ignorar el descontento, los jugadores han dado la cara, reconociendo la crisis pero lanzando un mensaje de auxilio para recuperar la mística del estadio.

Tanto el cuerpo técnico, liderado por Álvaro Arbeloa, como los pesos pesados del vestuario entienden que la grada tiene razones para estar molesta. Sin embargo, la consigna interna es clara, sin el apoyo del público, la remontada en la temporada será imposible.

Las voces del vestuario

A través de sus redes sociales, varios futbolistas han querido conectar con la hinchada para calmar las aguas antes de la próxima cita europea.

Uno de ellos fue Thibaut Courtois, uno de los pocos que ha mantenido un nivel alto, apeló a la historia del club y al trabajo colectivo. "Todo lo bueno que hagamos siempre será porque permanezcamos juntos".

Para el guardameta belga, la división solo favorece a los rivales y la cohesión entre grada y césped es el primer paso para la recuperación.

Otro nombre que salió a hablar fue el joven zaguero, Raúl Asencio, que se ha ganado un sitio en el primer equipo en medio de las dificultades defensivas. El español dijo "Madridistas, os necesitamos más que nunca. Todos juntos desde ya pensando en la Champions".

La oportunidad de redención ante el Mónaco

El destino ha querido que el Real Madrid no tenga que esperar mucho para intentar reconciliarse con su gente. El próximo compromiso será nuevamente en casa, pero bajo el himno de la UEFA Champions League.

El conjunto blanco recibirá al AS Mónaco en la séptima jornada de la fase de liga. Como bien han señalado Courtois y Asencio, el camino hacia la Decimosexta solo se construye si el Bernabéu vuelve a ser una olla a presión a favor de los suyos.