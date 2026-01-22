Fútbol Español

Real Madrid vs Barcelona: duelo por el liderazgo económico del fútbol

Ambos equipos del fútbol español están en un importante ranking a nivel económico manteniendo una disputa más en su historia

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 10:27 am
Real Madrid y Barcelona son dos de los equipos más grandes en la historia del fútbol. Es normal que sean top mundial a nivel deportivo, pero también lo son en lo económico con sus poderosas marcas. En esa línea, están peleando el Clásico por el liderato del ranking mundial de ingresos.

LaLiga vuelve a dominar el ranking económico del fútbol mundial gracias a: Real Madrid y Barcelona. En una temporada récord para la industria, ambos clubes se ubicaron en los dos primeros puestos por ingresos, superando a potencias como Bayern, PSG y Manchester City.

El Madrid mantuvo el liderazgo por segundo año consecutivo con ingresos cercanos a los 1.200 millones de euros. El Barca protagonizó el mayor salto del ranking, del sexto al segundo lugar, con 975 millones de euros; tuvieron un crecimiento del 27% por la remodelación del Camp Nou.

Top 10 de los equipos de fútbol con mayor ingreso

Real Madrid y Barcelona son los dos mejores equipos en este poderoso ranking. Sin embargo, la Premier League domina en este aspecto por tener 6 equipos en el top 10. Algo bastante normal por lo poderosa que es su liga, los derechos comerciales y la explotación comercial de la misma.

Top 10 ranking de equipos con mayor ingreso:

  1. Real Madrid: 1.161 millones de euros
  2. Barcelona: 975 millones de euros
  3. Bayern Múnich: 861 millones de euros
  4. PSG: 837 millones de euros
  5. Liverpool: 836 millones de euros
  6. Manchester City: 829 millones de euros
  7. Arsenal: 822 millones de euros
  8. Manchester United: 793 millones de euros
  9. Tottenham: 673 millones de euros
  10. Chelsea: 584 millones de euros

Los derechos comerciales, la fuerza de los ingresos del fútbol moderno

Los ingresos comerciales dominan el fútbol de élite, sumando 5.300 millones de euros en el ciclo 2024-2025. Esto representa el 43% de la facturación total del sector. El crecimiento se apoya en: patrocinio, venta de productos oficiales y los estadios jornada a jornada.

Los días de partido también destaca al crecer un 16% gracias a las Licencias de Asiento Permanente. Por otro lado, los derechos audiovisuales subieron un 10% impulsados por el Mundial de Clubes. Cifras que consolidan la monetización comercial lo más fundamental del fútbol actual.

