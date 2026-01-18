¡Insólito! La llamada de Florentino Pérez que salvó la presidencia de Joan Laporta

Suscríbete a nuestros canales

El diario "El Confidencial" ha revelado detalles inéditos sobre cómo Joan Laporta logró hacerse con la presidencia del FC Barcelona.

Según el medio, el regreso del directivo catalán al palco del Camp Nou no habría sido posible sin la intervención directa y decisiva de su máximo rival deportivo, Florentino Pérez.

Tras ganar las elecciones, Laporta se enfrentó a un obstáculo legal que estuvo a punto de invalidar su victoria: la necesidad de depositar un aval equivalente al 15% del presupuesto del club. En aquel momento, la cifra ascendía a 124,6 millones de euros, una cantidad que el presidente electo no lograba asegurar por cuenta propia.

Florentino intervino

El Banco Sabadell se mostró extremadamente reticente a conceder el aval. La delicada situación financiera del club y la falta de garantías sólidas hacían de la operación un riesgo que la entidad bancaria no quería asumir.

No obstante, de acuerdo a la información publicada, fue Florentino Pérez quien intervino personalmente. El presidente del Real Madrid habría llamado directamente a los altos mandos del Sabadell para insistir en la aprobación del pago, actuando como un mediador de peso ante la institución financiera.

¿Cuál fue el verdadero motivo?

Muchos se preguntan por qué el presidente del eterno rival ayudaría a salvar la gestión de Laporta. La respuesta reside en un proyecto que pretendía cambiar el fútbol mundial y no es otro que la Superliga.

Florentino veía en el catalán al aliado perfecto y necesario para sostener el pulso contra la UEFA. Con un Barcelona hundido institucionalmente, el torneo perdía su segundo pilar más fuerte.

El mandatario merengue consideraba esencial que alguien como Laporta estuviera al mando para garantizar que el Barça se mantuviera firme en el bloque rebelde de los grandes clubes europeos.

Sin embargo, a día de hoy, el escenario ha cambiado drásticamente. Tras años de resistencia conjunta, el FC Barcelona ha abandonado oficialmente la Superliga, dejando al presidente blanco prácticamente solo en la defensa de esta competición.