¡Alarma en Barcelona! Figura culé no entrena previo a la Liga Española

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona encara su próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad con una duda importante en su esquema ofensivo.

Raphinha, uno de los pilares fundamentales del proyecto de Hansi Flick esta temporada, no pudo trabajar junto al resto del grupo en la sesión matinal de hoy, encendiendo brevemente las alarmas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

¿Qué sucedió con el brasileño?

El atacante carioca se quedó en el interior de las instalaciones realizando trabajo específico en el gimnasio. El motivo es un golpe leve sufrido durante el pasado encuentro de la Copa del Rey contra Racing.

Aunque el jugador terminó el partido, las molestias post-esfuerzo han aconsejado que baje la carga de trabajo para evitar que un simple traumatismo se convierta en una lesión de mayor alcance.

A pesar de esta ausencia en el césped, las sensaciones dentro del club son de tranquilidad. De acuerdo a los exámenes médicos se trata de una contusión, no de una rotura fibrilar, por lo que, no tiene problema para entrar en la convocatoria.

La decisión cae en Flick

Con el enfrentamiento ante la Real Sociedad en el horizonte, el técnico alemán se encuentra ante una decisión táctica y física crucial. Raphinha ha sido, hasta ahora, uno de los jugadores con más minutos acumulados debido a su despliegue físico y su importancia en la presión alta.

Dada la exigencia de la temporada y el estilo de juego de Flick, no se descarta que el brasileño comience desde el banquillo en el Reale Arena para priorizar su recuperación total, permitiéndole actuar como un "revulsivo de lujo" en caso de necesidad.

La importancia del brasileño este año es indiscutible. No solo por sus cifras goleadoras y asistencias, sino por su liderazgo dentro del campo. Perderlo, aunque sea por un partido, obliga a reestructurar la línea de mediapuntas donde suele actuar con total libertad.