Real Madrid recupera a estas figuras para el partido ante el Villarreal

Este fin de semana el Real Madrid tiene una nueva prueba de fuego en lo que ha sido una inconsistente temporada liguera hasta el momento. El sábado 24 de enero, visitan al Villarreal en La Cerámica para disputar la jornada 21 en la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, buscará sumar tres puntos vitales para mantenerse firme en la lucha por el liderato y evitar perder terreno en una clasificación cada vez más ajustada, tomando en consideración la actualidad de sus rivales más directos: Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid.

La preparación del encuentro ha estado marcada por ausencias importantes, más detalladamente en la defensa. No estarán disponibles Rüdiger, Trent, Militao ni Mendy, por lo que el técnico español tendrá que utilizar otra planificación para estos 90 minutos.

Real Madrid - Álvaro Arbeloa

Sin embargo, no todas las noticias son negativas, ya que para esta convocatoria regresan Rodrygo, Brahim y Asensio, respectivamente. El caso más interesante es el del brasileño, que ahora tendrá que afrontar un nuevo desafío bajo las órdenes de un nuevo entrenador.

La convocatoria de Arbeloa está registrada de la siguiente manera: En la portería figuran Courtois, Lunin y Sergio Mestre. La defensa contará con Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen y Diego Aguado. En el mediocampo aparecen nombres clave como Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler y Ceballos, acompañados por el joven Cestero. En ataque, Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono serán las referencias ofensivas.

Finalmente, este próximo partido de fin de semana contra el Villarreal y como visitantes, será una prueba de fuego, no solo para el recién llegado cuerpo técnico, sino para cada uno de los jugadores que han estado recibiendo serias críticas en las últimas semanas.