Real Madrid monopoliza los salarios más altos de la temporada 2026

Real Madrid es uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. Sus títulos siempre han llegado de la mano de los mejores jugadores del mundo y eso viene con salarios estratosféricos para sus figuras. En esa línea, lideran el ranking salarial de LaLiga en la temporada 2026.

En el ranking salarial de LaLiga para la edición 2026 hay hasta 7 jugadores del Madrid. Algunos sorprenden más que otros por su relación entre salario y desempeño; mientras que en otros parece que se queda corta su cotización por temporada tomando en cuenta lo que han ganado.

Kylian Mbappé es el líder del ranking salarial de LaLiga para 2026, seguido de Vinicius Jr. Robert Lewandowski aparece en el puesto #6, siendo el primero del Barcelona y Nico Williams también está en el ranking en la octava posición gracias a su importante renovación con el Athletic.

Top 10 jugadores con mayor salario en LaLiga 2026

Real Madrid tiene 5 jugadores, Barcelona 3, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao 1 cada uno. Kylian Mbappé destaca en el ranking con un valor anual bastante importante y el top 10 lo cierra un jugador con 16.7 millones de euros. ¿Cómo serán esos salarios? Vamos a descubrirlo.

Top 10 jugadores con mayor salario en LaLiga:

Kylian Mbappé - Real Madrid: 31.3 millones de euros Vinicius Jr - Real Madrid: 25.0 millones de euros David Alaba - Real Madrid: 22.5 millones de euros Jude Bellingham - Real Madrid: 20.8 millones de euros Jan Oblak - Atlético de Madrid: 20.8 millones de euros Robert Lewandowski - Barcelona: 20.8 millones de euros Frenkie de Jong - Barcelona: 19.0 millones de euros Nico Williams - Athletic Club: 16.7 millones de euros Raphinha - Barcelona: 16.7 millones de euros Federico Valverde - Real Madrid: 16.7 millones de euros

Los mejores salarios para el equipo con mayores ingresos

Real Madrid mantiene su dominio económico al ser el primer club en superar los 1.161 millones de euros en ingresos anuales. Aunque su nómina es la más alta de España, estas cifras están respaldadas por un modelo autosostenible que garantiza beneficios netos constantes.

Esta gestión permite que los salarios de estrellas como Mbappé no comprometan el patrimonio del club, manteniendo una deuda neta casi inexistente. La explotación del Bernabéu, equilibrar los gastos operativos, consolidándose como la entidad del fútbol más poderosa del mundo.