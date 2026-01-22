Este equipo de la Premier League hace oficial el fichaje de Keiber Lamadrid

Suscríbete a nuestros canales

El West Ham United ha vuelto a mirar hacia Sudamérica para reforzar su proyecto deportivo de cara al futuro y apostar por talento joven con proyección internacional. El club londinense confirmó la llegada del fútbolista venezolano Keiber Lamadrid, quien se incorpora en condición de préstamo por el resto de la temporada en la Premier League.

La noticia ha despertado ilusión tanto en la afición de los Hammers como en los seguidores del fútbol venezolano, atentos al crecimiento de una de sus promesas más interesantes para no solo crecer en este deporte, sino para mejorar todo lo que puede la llegada de nuevas estrellas a la Vinotinto.

Lamadrid aterriza en el este de Londres con el objetivo de sumar experiencia, adaptarse al ritmo de la Premier League y competir por un lugar en el equipo, respectivamente. Es ficha principalmente del Deportivo La Guaria, que hace vida en la primera división del fútbol venezolano.

En West Ham valoran su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para encarar en el uno contra uno, cualidades que encajan con la identidad ofensiva que el club busca consolidar en esta nueva campaña.

Keiber Lamadrid - West Ham

El extremo de 22 años ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección venezolana y asumir responsabilidades en escenarios y competiciones exigentes. Su progresión constante y su madurez futbolística llamaron la atención del área de scouting del West Ham, que decidió apostar por su desarrollo en la mejor liga del mundo a nivel profesional, según los expertos.

Para el jugador, este paso representa una oportunidad clave para medir su talento frente a defensas de élite y crecer en todos los aspectos del juego. Además, esta experiencia para consolidarse como la próxima gran estrella criolla.

Finalmente, con este movimiento, el West Ham refuerza su estrategia de captar talento emergente y Keiber Lamadrid inicia un capítulo decisivo no solo para su carrera, sino para todo un país que lo espera ver triunfar con la prestigiosa Premier League.