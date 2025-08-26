Arapos Fashion Show celebra su cuarta edición

Suscríbete a nuestros canales

Arapos Fashion Show (AFS) cerró con broche de oro su cuarta edición en las instalaciones de Belakanzar del Centro Comercial Millenium, consolidándose como el carrusel de la moda más innovador de la capital.



Bajo la dirección creativa de Yeyson Rivero e Ivana Mendoza, AFS presentó las colecciones de diseñadores que abarcaron desde propuestas prêt-à-porter hasta swimwear y accesorios de autor.

Alta Moda

Carlos Márquez, Cristian Liendo, Laura Bartoloni, By Gadiel de Jesús Quintero, El Taller de Yorbin Chirinos, Icónica, Wendy Herrera, Conceptos Design, Rouse Accesorios, Karerina Dávila, Skylady, Mariana Rivero, Nany Swimwear, Betza Rodríguez, Valhalla Swimwear, Confecciones San Miguel, Arapos Clothing y George Wittels mostraron sus creaciones en el desfile, en el que demostraron el talento versátil y prolijo que caracteriza a Venezuela en materia de moda.



“Cada edición es una planificación diferente por la locación y la estructura del show en sí. El proceso de producir AFS es muy divertido y satisfactorio ya que voy mejorando y evitando la menor cantidad de errores que ya pasaron. Tener que producir, pero también ser parte de los diseñadores es retador”, explicó Yeyson Rivero.

En esta ocasión, la propuesta giró en torno a una estética minimalista de pasarela, con un enfoque más internacional y una intención clara de darle vida a cada pieza. “No solo es caminar con la prenda, es convertirla en experiencia. Cada diseñador tiene un estilo y la misión es traducirlo en emociones”, agregó Rivero, quién trabajó articuladamente con Juniel Rodríguez, Adrián Valero, Sabrina Amaya y Xiomara Uzcátegui en la ejecución del desfile.Por otra parte, el casting incluyó una primera fase virtual con más de 150 postulados, de los cuales se eligieron 40 modelos que brillaron sobre la pasarela. El criterio principal fue la proyección escénica, privilegiando la presencia y actitud en cada salida.

Más de 15 talentos se estrenaron este año en AFS, reflejando el compromiso de la plataforma con la formación y el impulso de la nueva generación. “¿Por qué competir cuando podemos compartir? Esa es la esencia de AFS”, declaró al respecto Rivero, quien además promueve prácticas conscientes como el upcycling entre sus colegas.



El evento contó con la conducción de Russell Zambrano y la la participación de las exreinas de belleza Shania Sleiman, Paola Marín, Karen Dorante, Silvana Lomonaco, Tina Batson y Marian Pérez, quienes aportaron su presencia y glamour, acompañadas por los ganadores de Modelo Portada.