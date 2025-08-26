|1
|Entradas
|PHI
|NYM
|5º
|Bryce Harper pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Weston Wilson anota Trea Turner anota Kyle Schwarber a 2da.
|2
|0
|5º
|Juan Soto pega sencillo con línea a jardinero central Harrison Bader. Luis Torrens anota Francisco Lindor a 3ra. Juan Soto a 2da. Error en tiro de jardinero central Harrison Bader.
|2
|1
|5º
|Pete Alonso pega doble (33) con línea a jardinero central Harrison Bader. Francisco Lindor anota Juan Soto anota Starling Marte a 3ra.
|2
|3
|5º
|Mark Vientos pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Starling Marte anota Pete Alonso a 3ra.
|2
|4
|5º
|Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero central Harrison Bader. Pete Alonso anota.
|2
|5
|6º
|Edmundo Sosa pega sencillo con rodado a campo corto Francisco Lindor. Alec Bohm anota.
|3
|5
|8º
|Harrison Bader batea jonrón (14) con elevado por el jardín izquierdo. Nick Castellanos anota .
|5
|5
|9º
|Brandon Nimmo pega sencillo con línea a jardinero central Harrison Bader. Starling Marte anota Pete Alonso a 3ra. Brett Baty a 2da.
|5
|6
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|5-1
|1
|0
|0
|.298
|K. Schwarber DH
|4-0
|0
|0
|0
|.245
|B. Harper 1B
|5-3
|0
|0
|2
|.267
|J. Realmuto C
|5-0
|0
|0
|0
|.273
|A. Bohm 3B
|4-2
|1
|0
|0
|.284
|N. Castellanos RF
|3-0
|1
|0
|0
|.256
|H. Bader CF
|4-3
|1
|1
|2
|.264
|E. Sosa 2B
|3-2
|0
|0
|1
|.269
|a-B. Stott PH-2B
|0-0
|0
|0
|0
|.246
|W. Wilson LF
|3-0
|1
|0
|0
|.212
|b-B. Marsh PH-LF
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jesús Luzardo
|4.0
|4
|5
|5
|87-55
|4.23
|Orion Kerkering
|1.0
|1
|2
|0
|27-16
|3.04
|Tanner Banks
|1.0
|0
|0
|0
|18-10
|2.83
|Matt Strahm
|1.0
|0
|0
|3
|15-11
|3.10
|José Alvarado
|1.0
|0
|1
|2
|18-11
|2.74
|Jhoan Duran
|0.0
|1
|4
|0
|12-7
|2.05
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|4-2
|1
|0
|0
|.264
|J. Soto RF
|4-1
|1
|0
|1
|.251
|S. Marte DH
|4-1
|2
|0
|0
|.289
|P. Alonso 1B
|5-4
|1
|0
|2
|.264
|M. Vientos 3B
|3-1
|0
|0
|1
|.243
|B. Baty 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.245
|B. Nimmo LF
|4-1
|0
|0
|2
|.254
|T. Taylor CF
|2-1
|0
|0
|0
|.215
|J. McNeil 2B
|4-0
|0
|0
|0
|.258
|L. Torrens C
|3-0
|1
|0
|0
|.218
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sean Manaea
|4.2
|2
|6
|8
|90-65
|5.01
|Gregory Soto
|0.1
|0
|1
|1
|11-6
|3.40
|Huascar Brazobán
|1.0
|1
|3
|0
|24-16
|3.91
|Tyler Rogers
|1.0
|0
|0
|1
|7-5
|1.82
|Ryan Helsley
|0.1
|2
|1
|1
|28-15
|4.43
|Edwin Díaz
|1.2
|0
|0
|4
|22-17
|1.60
|
Philadelphia
|
NY Mets
|11
|H
|12
|1
|HR
|0
|16
|TB
|13
|8
|DEB
|12
|
Philadelphia
|
NY Mets
|10
|K
|15
|110
|ST
|124
|12
|H
|11
|4
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Phillies
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|11
|1
|Mets
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|12
|0
