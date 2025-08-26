Play by Play

PHI
76-56 (.576)
5
FINAL
6

NYM
71-61 (.538)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 2 1 0 2 0 5 11 1
0 0 0 0 5 0 0 0 1 6 12 0
Entradas PHI NYM
Bryce Harper pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Weston Wilson anota Trea Turner anota Kyle Schwarber a 2da. 2 0
Juan Soto pega sencillo con línea a jardinero central Harrison Bader. Luis Torrens anota Francisco Lindor a 3ra. Juan Soto a 2da. Error en tiro de jardinero central Harrison Bader. 2 1
Pete Alonso pega doble (33) con línea a jardinero central Harrison Bader. Francisco Lindor anota Juan Soto anota Starling Marte a 3ra. 2 3
Mark Vientos pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Starling Marte anota Pete Alonso a 3ra. 2 4
Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero central Harrison Bader. Pete Alonso anota. 2 5
Edmundo Sosa pega sencillo con rodado a campo corto Francisco Lindor. Alec Bohm anota. 3 5
Harrison Bader batea jonrón (14) con elevado por el jardín izquierdo. Nick Castellanos anota . 5 5
Brandon Nimmo pega sencillo con línea a jardinero central Harrison Bader. Starling Marte anota Pete Alonso a 3ra. Brett Baty a 2da. 5 6
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 5-1 1 0 0 .298
K. Schwarber DH 4-0 0 0 0 .245
B. Harper 1B 5-3 0 0 2 .267
J. Realmuto C 5-0 0 0 0 .273
A. Bohm 3B 4-2 1 0 0 .284
N. Castellanos RF 3-0 1 0 0 .256
H. Bader CF 4-3 1 1 2 .264
E. Sosa 2B 3-2 0 0 1 .269
a-B. Stott PH-2B 0-0 0 0 0 .246
W. Wilson LF 3-0 1 0 0 .212
b-B. Marsh PH-LF 1-0 0 0 0 .259




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jesús Luzardo 4.0 4 5 5 87-55 4.23
Orion Kerkering 1.0 1 2 0 27-16 3.04
Tanner Banks 1.0 0 0 0 18-10 2.83
Matt Strahm 1.0 0 0 3 15-11 3.10
José Alvarado 1.0 0 1 2 18-11 2.74
Jhoan Duran 0.0 1 4 0 12-7 2.05
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 4-2 1 0 0 .264
J. Soto RF 4-1 1 0 1 .251
S. Marte DH 4-1 2 0 0 .289
P. Alonso 1B 5-4 1 0 2 .264
M. Vientos 3B 3-1 0 0 1 .243
B. Baty 3B 1-1 0 0 0 .245
B. Nimmo LF 4-1 0 0 2 .254
T. Taylor CF 2-1 0 0 0 .215
J. McNeil 2B 4-0 0 0 0 .258
L. Torrens C 3-0 1 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sean Manaea 4.2 2 6 8 90-65 5.01
Gregory Soto 0.1 0 1 1 11-6 3.40
Huascar Brazobán 1.0 1 3 0 24-16 3.91
Tyler Rogers 1.0 0 0 1 7-5 1.82
Ryan Helsley 0.1 2 1 1 28-15 4.43
Edwin Díaz 1.2 0 0 4 22-17 1.60

Philadelphia
NY Mets
11 H 12
1 HR 0
16 TB 13
8 DEB 12

Philadelphia
NY Mets
10 K 15
110 ST 124
12 H 11
4 BB 3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 76 56 .576 - L2
Mets 71 61 .538 5.0 W2
Marlins 62 70 .470 14.0 L1
Braves 60 72 .455 16.0 W1
Nationals 53 79 .402 23.0 L4
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:2 S:0 O:0)

Philadelphia 5 - 6 NY Mets
Brandon Nimmo pega sencillo con línea a jardinero central Harrison Bader. Starling Marte anota Pete Alonso a 3ra. Brett Baty a 2da.
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Partly Cloudy, 75 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 42.136 / 41.914
Duración: 193 minutos
Árbitros:
Home Plate: Willie Traynor
1era base: CB Bucknor
2da base: Dan Iassogna
3era base: Scott Barry
