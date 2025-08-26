|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|6
|0
|Entradas
|WSH
|NYY
|3º
|CJ Abrams pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Robert Hassell III anota James Wood a 2da.
|1
|0
|3º
|Giancarlo Stanton pega doble (6) con elevado fuerte a jardinero izquierdo James Wood. Paul Goldschmidt anota Aaron Judge anota Cody Bellinger anota.
|1
|3
|6º
|Giancarlo Stanton batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Cody Bellinger anota .
|1
|5
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Wood LF
|4-1
|0
|0
|0
|.259
|C. Abrams SS
|4-3
|0
|0
|1
|.267
|L. García Jr. 2B
|4-0
|0
|0
|0
|.264
|J. Bell 1B
|4-1
|0
|0
|0
|.227
|R. Adams C
|3-1
|0
|0
|0
|.210
|D. Crews DH
|2-0
|0
|0
|0
|.197
|B. House 3B
|4-0
|0
|0
|0
|.237
|R. Hassell III RF
|3-2
|1
|0
|0
|.236
|J. Young CF
|4-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|MacKenzie Gore
|5.0
|3
|3
|3
|99-60
|4.15
|Orlando Ribalta
|1.0
|2
|3
|1
|35-18
|6.23
|Clayton Beeter
|1.0
|0
|0
|1
|33-15
|6.59
|Konnor Pilkington
|1.0
|0
|0
|1
|10-7
|5.17
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Goldschmidt 1B
|5-1
|1
|0
|0
|.284
|A. Judge DH
|3-0
|1
|0
|0
|.321
|C. Bellinger LF
|3-2
|2
|0
|0
|.275
|G. Stanton RF
|3-2
|1
|1
|5
|.313
|J. Caballero RF
|0-0
|0
|0
|0
|.232
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.249
|A. Rosario 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.284
|a-R. McMahon PH-3B
|1-0
|0
|0
|0
|.216
|J. Chisholm Jr. 2B
|4-1
|0
|0
|0
|.240
|A. Volpe SS
|4-0
|0
|0
|0
|.206
|A. Wells C
|3-0
|0
|0
|0
|.205
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Gil
|5.0
|1
|5
|5
|92-59
|3.75
|Fernando Cruz
|0.2
|0
|2
|2
|15-9
|2.94
|Tim Hill
|1.1
|0
|1
|1
|15-9
|2.73
|Camilo Doval
|1.0
|0
|0
|2
|15-11
|3.54
|David Bednar
|1.0
|0
|0
|2
|13-7
|2.55
|
Washington
|
NY Yankees
|8
|H
|6
|0
|HR
|1
|10
|TB
|12
|9
|DEB
|8
|
Washington
|
NY Yankees
|6
|K
|12
|100
|ST
|95
|6
|H
|8
|7
|BB
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Wood LF
|4-1
|0
|0
|0
|.259
|C. Abrams SS
|4-3
|0
|0
|1
|.267
|L. García Jr. 2B
|4-0
|0
|0
|0
|.264
|J. Bell 1B
|4-1
|0
|0
|0
|.227
|R. Adams C
|3-1
|0
|0
|0
|.210
|D. Crews DH
|2-0
|0
|0
|0
|.197
|B. House 3B
|4-0
|0
|0
|0
|.237
|R. Hassell III RF
|3-2
|1
|0
|0
|.236
|J. Young CF
|4-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|MacKenzie Gore
|5.0
|3
|3
|3
|99-60
|4.15
|Orlando Ribalta
|1.0
|2
|3
|1
|35-18
|6.23
|Clayton Beeter
|1.0
|0
|0
|1
|33-15
|6.59
|Konnor Pilkington
|1.0
|0
|0
|1
|10-7
|5.17
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Goldschmidt 1B
|5-1
|1
|0
|0
|.284
|A. Judge DH
|3-0
|1
|0
|0
|.321
|C. Bellinger LF
|3-2
|2
|0
|0
|.275
|G. Stanton RF
|3-2
|1
|1
|5
|.313
|J. Caballero RF
|0-0
|0
|0
|0
|.232
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.249
|A. Rosario 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.284
|a-R. McMahon PH-3B
|1-0
|0
|0
|0
|.216
|J. Chisholm Jr. 2B
|4-1
|0
|0
|0
|.240
|A. Volpe SS
|4-0
|0
|0
|0
|.206
|A. Wells C
|3-0
|0
|0
|0
|.205
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Gil
|5.0
|1
|5
|5
|92-59
|3.75
|Fernando Cruz
|0.2
|0
|2
|2
|15-9
|2.94
|Tim Hill
|1.1
|0
|1
|1
|15-9
|2.73
|Camilo Doval
|1.0
|0
|0
|2
|15-11
|3.54
|David Bednar
|1.0
|0
|0
|2
|13-7
|2.55
|
Washington
|
NY Yankees
|8
|H
|6
|0
|HR
|1
|10
|TB
|12
|9
|DEB
|8
|
Washington
|
NY Yankees
|6
|K
|12
|100
|ST
|95
|6
|H
|8
|7
|BB
|4
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Nationals
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|0
|Yankees
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|6
|0
|Entradas
|WSH
|NYY
|alta
|3º
|CJ Abrams pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Robert Hassell III anota James Wood a 2da.
|1
|0
|baja
|3º
|Giancarlo Stanton pega doble (6) con elevado fuerte a jardinero izquierdo James Wood. Paul Goldschmidt anota Aaron Judge anota Cody Bellinger anota.
|1
|3
|baja
|6º
|Giancarlo Stanton batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Cody Bellinger anota .
|1
|5
Ver más