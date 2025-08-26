Play by Play

Play by Play

BOS 5
BAL 0


TB 0
CLE 3


ATL 11
MIA 2


WSH 1
NYY 5


MIN 7
TOR 5


PHI 5
NYM 6


KC 5
CWS 4


AZ 8
MIL 9
B: 0
S: 1
O: 2
PIT 8
STL 3


LAA 3
TEX 7


Game Over
COL 6
HOU 1
SD 5
SEA 3
B: 3
S: 1
O: 1
CHC 2
SF 1
B: 2
S: 1
O: 3
DET 4
ATH 5
B: 0
S: 2
O: 0
CIN 1
LAD 1
B: 3
S: 3
O: 3

WSH
53-79 (.402)
1
FINAL
5

NYY
72-60 (.545)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0
0 0 3 0 0 2 0 0 5 6 0
Entradas WSH NYY
CJ Abrams pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Robert Hassell III anota James Wood a 2da. 1 0
Giancarlo Stanton pega doble (6) con elevado fuerte a jardinero izquierdo James Wood. Paul Goldschmidt anota Aaron Judge anota Cody Bellinger anota. 1 3
Giancarlo Stanton batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Cody Bellinger anota . 1 5
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Wood LF 4-1 0 0 0 .259
C. Abrams SS 4-3 0 0 1 .267
L. García Jr. 2B 4-0 0 0 0 .264
J. Bell 1B 4-1 0 0 0 .227
R. Adams C 3-1 0 0 0 .210
D. Crews DH 2-0 0 0 0 .197
B. House 3B 4-0 0 0 0 .237
R. Hassell III RF 3-2 1 0 0 .236
J. Young CF 4-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
MacKenzie Gore 5.0 3 3 3 99-60 4.15
Orlando Ribalta 1.0 2 3 1 35-18 6.23
Clayton Beeter 1.0 0 0 1 33-15 6.59
Konnor Pilkington 1.0 0 0 1 10-7 5.17
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Goldschmidt 1B 5-1 1 0 0 .284
A. Judge DH 3-0 1 0 0 .321
C. Bellinger LF 3-2 2 0 0 .275
G. Stanton RF 3-2 1 1 5 .313
J. Caballero RF 0-0 0 0 0 .232
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .249
A. Rosario 3B 2-0 0 0 0 .284
a-R. McMahon PH-3B 1-0 0 0 0 .216
J. Chisholm Jr. 2B 4-1 0 0 0 .240
A. Volpe SS 4-0 0 0 0 .206
A. Wells C 3-0 0 0 0 .205




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Gil 5.0 1 5 5 92-59 3.75
Fernando Cruz 0.2 0 2 2 15-9 2.94
Tim Hill 1.1 0 1 1 15-9 2.73
Camilo Doval 1.0 0 0 2 15-11 3.54
David Bednar 1.0 0 0 2 13-7 2.55

Washington
NY Yankees
8 H 6
0 HR 1
10 TB 12
9 DEB 8

Washington
NY Yankees
6 K 12
100 ST 95
6 H 8
7 BB 4
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 76 56 .576 - L2
Mets 71 61 .538 5.0 W2
Marlins 62 70 .470 14.0 L1
Braves 60 72 .455 16.0 W1
Nationals 53 79 .402 23.0 L4
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 77 56 .579 - L1
Red Sox 73 60 .549 4.0 W2
Yankees 72 60 .545 4.5 W3
Rays 64 68 .485 12.5 L1
Orioles 60 72 .455 16.5 L2
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta
(B:1 S:0 O:3)

Washington 1 - 5 NY Yankees
James Wood batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Paul Goldschmidt.
Datos del encuentro
Estadio: Yankee Stadium
Localidad: Bronx, New York
El clima: Cloudy, 76 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 47.309 / 35.531
Duración: 175 minutos
Árbitros:
Home Plate: Laz Diaz
1era base: Erich Bacchus
2da base: Brian O'Nora
3era base: Mike Estabrook
BOS 5
BAL 0


TB 0
CLE 3


ATL 11
MIA 2


WSH 1
NYY 5


MIN 7
TOR 5


PHI 5
NYM 6


KC 5
CWS 4


Baja 9th ver en vivo
AZ 8
MIL 9
B: 0
S: 1
O: 2
PIT 8
STL 3


LAA 3
TEX 7


Game Over
COL 6
HOU 1
Baja 5th ver en vivo
SD 5
SEA 3
B: 3
S: 2
O: 1
Alta 5th ver en vivo
CHC 2
SF 1
B: 2
S: 1
O: 3
Alta 4th ver en vivo
DET 4
ATH 5
B: 0
S: 0
O: 1
Alta 4th ver en vivo
CIN 1
LAD 1
B: 3
S: 3
O: 3
Washington Nationals
53-79 (.402)
1
FINAL
5
New York Yankees
72-60 (.545)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Wood LF 4-1 0 0 0 .259
C. Abrams SS 4-3 0 0 1 .267
L. García Jr. 2B 4-0 0 0 0 .264
J. Bell 1B 4-1 0 0 0 .227
R. Adams C 3-1 0 0 0 .210
D. Crews DH 2-0 0 0 0 .197
B. House 3B 4-0 0 0 0 .237
R. Hassell III RF 3-2 1 0 0 .236
J. Young CF 4-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
MacKenzie Gore 5.0 3 3 3 99-60 4.15
Orlando Ribalta 1.0 2 3 1 35-18 6.23
Clayton Beeter 1.0 0 0 1 33-15 6.59
Konnor Pilkington 1.0 0 0 1 10-7 5.17
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Goldschmidt 1B 5-1 1 0 0 .284
A. Judge DH 3-0 1 0 0 .321
C. Bellinger LF 3-2 2 0 0 .275
G. Stanton RF 3-2 1 1 5 .313
J. Caballero RF 0-0 0 0 0 .232
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .249
A. Rosario 3B 2-0 0 0 0 .284
a-R. McMahon PH-3B 1-0 0 0 0 .216
J. Chisholm Jr. 2B 4-1 0 0 0 .240
A. Volpe SS 4-0 0 0 0 .206
A. Wells C 3-0 0 0 0 .205




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Gil 5.0 1 5 5 92-59 3.75
Fernando Cruz 0.2 0 2 2 15-9 2.94
Tim Hill 1.1 0 1 1 15-9 2.73
Camilo Doval 1.0 0 0 2 15-11 3.54
David Bednar 1.0 0 0 2 13-7 2.55
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta (B:1 S:0 O:3)

Washington 1 - 5 NY Yankees
James Wood batea rodado de out, segunda base Jazz Chisholm Jr. a primera base Paul Goldschmidt.

Washington
NY Yankees
8 H 6
0 HR 1
10 TB 12
9 DEB 8

Washington
NY Yankees
6 K 12
100 ST 95
6 H 8
7 BB 4
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nationals 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Yankees 0 0 3 0 0 2 0 0 5 6 0
Entradas WSH NYY
alta CJ Abrams pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Robert Hassell III anota James Wood a 2da. 1 0
baja Giancarlo Stanton pega doble (6) con elevado fuerte a jardinero izquierdo James Wood. Paul Goldschmidt anota Aaron Judge anota Cody Bellinger anota. 1 3
baja Giancarlo Stanton batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Cody Bellinger anota . 1 5
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 76 56 .576 - L2
Mets 71 61 .538 5.0 W2
Marlins 62 70 .470 14.0 L1
Braves 60 72 .455 16.0 W1
Nationals 53 79 .402 23.0 L4
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 77 56 .579 - L1
Red Sox 73 60 .549 4.0 W2
Yankees 72 60 .545 4.5 W3
Rays 64 68 .485 12.5 L1
Orioles 60 72 .455 16.5 L2
Datos del encuentro
Estadio: Yankee Stadium
Localidad: Bronx, New York
El clima: Cloudy, 76 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 47.309 / 35.531
Duración: 175 minutos
Árbitros:
Home Plate: Laz Diaz
1era base: Erich Bacchus
2da base: Brian O'Nora
3era base: Mike Estabrook

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup Sandy Alcántara Miami Marlins
Martes 26 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)