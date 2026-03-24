¡Pura velocidad! Reaparece descansada y por fuera la lógica de la mayoría en La Rinconada

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El principal recinto hípico del país, el Hipódromo La Rinconada, se prepara para una jornada de alto voltaje este domingo. La reunión número 14 del año presenta un atractivo programa de doce competencias que, si bien carece de pruebas selectivas en el calendario oficial, ofrece el debut de varios ejemplares nacionales e importados. Estos nuevos nombres en el coso de Coche despiertan la curiosidad de la fanaticada, deseosa de identificar a las futuras estrellas del turf capitalino.

La mayor expectativa de la tarde recae sobre la duodécima carrera del orden, competencia que cierra el ciclo del 5y6 nacional. Esta sexta válida reúne a un nutrido lote de catorce yeguas de cinco y más años, tanto nacionales como importadas, en condición de debutantes o no ganadoras. La prueba se disputará en el explosivo trayecto de 1.100 metros, una distancia que no admite errores y que suele arrojar dividendos astronómicos para los acumulados.

El regreso estratégico de Reina Del Caribe: Pura Velocidad La Rinconada

Dentro de esta nómina de catorce aspirantes, el nombre de Reina Del Caribe destaca con luz propia. La pupila del efectivo entrenador Juan Carlos García Mosquera reaparece tras una inactividad de 72 días, lapso que sirvió para ajustar sus condiciones físicas de cara a esta temporada. Su última actuación oficial data del pasado 16 de enero de 2026, fecha en la que escoltó a la ganadora Majestic Shot en una llegada cerrada que ratificó su calidad en el lote.

Para este compromiso, el equipo de cuadra presenta novedades tácticas de gran relevancia. El preparador optó por la monta del jinete aprendiz Félix Márquez, una decisión que otorga a la yegua un valioso descargo de cuatro kilos. Este alivio en el hándicap resulta ideal para los medios locomotivos de la alazana, factor que podría ser determinante en los metros finales de la competencia.

Ajustes en la indumentaria y enfoque ganador

La planificación de García Mosquera no se detiene en el peso. Para esta reaparición, el entrenador incorporó el implemento Bozal (Bz), el cual se suma a la Lengua Amarrada (La) y las Gringolas (Gr) que ya utilizaba el ejemplar. Estos ajustes buscan optimizar la concentración de la yegua durante el recorrido y corregir cualquier detalle en su accionar de carrera.

Reina Del Caribe salta a la pista con la chapa de ser una de las principales candidatas al triunfo. Su consistencia en la arena de Caracas y la ventaja que supone el descargo del aprendiz Márquez la sitúan como la base de muchos formularios en el juego de las mayorías. El público hípico seguirá de cerca cada paso de esta yegua, cuya misión este domingo no es otra que concretar la victoria que se le escapó por poco a inicios de año.