Churchill Downs llega a un acuerdo con HISA sobre millonaria deuda

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La disputa ha sido pausada. Churchill Downs, que adeudaba más de $2,4 millones a la Autoridad para la Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos (HISA), llegó a un acuerdo con el ente hípico sobre este asunto. La batalla fue larga y, aunque no está resuelta de todo, existe ahora una pausa para que Churchill Downs pueda seguir en funcionamiento.

El 18 de febrero, HISA notificó a Churchill Downs de unas cuotas atrasadas y se dio plazo de 10 días para pagar. En caso de que no se concretara el pago de las mismas, “por cada día de retraso en el pago, se prohibirá que compitiera cualquier caballo registrado en Churchill, cosa que se aplicará inmediatamente en la(s) próxima(s) jornada(s) de carreras programada(s) en Churchill”.

El acuerdo sin detalles revelados entre HISA y Churchill Downs

La noticia fue publicada en el portal de las resoluciones que HISA tiene de manera pública. En los documentos adjuntos, se menciona a Churchill Downs como parte de una “moción conjunta”, en cuanto a los cuatro casos reflejados que involucran a los circuitos de carreras propiedad de Churchill Downs Inc.

En un documento firmado por Charles P. Scheeler, presidente del consejo de administración de HISA, se específica que, estos cuatros casos quedan suspendidos hasta que las partes notifiquen que se han cumplido las condiciones del acuerdo.

El tema generó preocupación en especial en la parte relacionada con Churchill Downs, cuya temporada comenzará el próximo 25 de abril correspondiente al denominado “Spring Meet” hasta el 28 de junio.