Así los quedaron los cruces de Playoffs en la Champions League

El inicio de las fases eliminatoria en la presente temporada de la UEFA Champions League arrancó oficialmente con el sorteo para definir los duelos de Playoffs camino a los octavos de final de la competición, donde equipo como Real Madrid y Paris Saint-Germain destacan entre los principales protagonistas.

Este viernes 30 de enero, en la sede de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza, quedando definidos los cruces que marcarán el camino hacia la gran final. El partido decisivo del torneo está programado para el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, escenario donde se coronará al nuevo campeón de Europa. El sorteo dejó emparejamientos de alto nivel que prometen emociones desde esta fase.

Entre los duelos más destacados aparecen los enfrentamientos entre Mónaco y PSG, así como el choque entre Benfica y Real Madrid, un cruce que ya tuvo antecedentes recientes en la última jornada de la Fase Liga, cuando el conjunto portugués se impuso 4-2. Estos partidos se perfilan como verdaderos platos fuertes de los dieciseisavos de final, con equipos históricos y plantillas repletas de figuras.

Cruces de Playoffs en la Champions League 2025-26