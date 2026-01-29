LaLiga entra en crisis y peligra su posición en la próxima Champions

Suscríbete a nuestros canales

La hegemonía del fútbol español en Europa atraviesa su momento más crítico de la última década. Lo que antes era una certeza (el dominio de los clubes de LaLiga en las fases finales de la Champions League), hoy se ha transformado en una lucha desesperada por no caer al abismo del ranking UEFA.

Tras el cierre de la fase de liga, las alarmas han pasado de amarillo a rojo intenso. España es la única de las grandes ligas que ha perdido a dos representantes de forma prematura, mientras sus competidores directos, incluida Portugal, amenazan con arrebatarle su estatus.

LaLiga mira hacia abajo

El sistema de puntuación de la UEFA es implacable y no vive del pasado. Aunque el Real Madrid y el FC Barcelona sigan compitiendo, la "clase media" de LaLiga ha fallado en el momento más inoportuno.

La lucha por la plaza extra para la Champions 26/27 parece una quimera para España. En la actualización de enero de 2026:

Portugal ha dado un salto cualitativo, situándose momentáneamente por delante de España en el coeficiente anual de esta temporada gracias a la solidez del Sporting de Portugal (que eliminó al Athletic) y el Porto.

La Bundesliga no solo mantiene a casi todos sus efectivos, sino que está a un paso de desplazar a España al cuarto lugar del ranking general de coeficientes.

La Serie A ya es inalcanzable en la segunda posición, consolidando a Italia como la liga más regular del continente.

El fracaso de Athletic y Villarreal

El dato más doloroso de esta edición es la eliminación del Athletic Club y Villarreal. Ambos equipos, que accedieron con grandes expectativas, no lograron superar el corte de la fase de liga.

Esta sangría de puntos penaliza doblemente a España, ya que se dejan de sumar puntos por victorias y se pierden los cruciales bonos por clasificación a las rondas eliminatorias.

Si la tendencia no se revierte de forma drástica en lo que queda de torneos europeos (Europa League y Conference), LaLiga se enfrenta a una realidad amarga.