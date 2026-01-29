El Barcelona respira luego de obtener la clasificación directa en la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha cerrado su participación en la fase de liga de la Champions League 2025/26 con una nota alta, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Al asegurar el quinto puesto de la clasificación general tras su victoria ante el Copenhague (4-1), el club evitó el playoff y e activó una serie de bonos que son "oxígeno puro" para sus arcas.

En total, el Barça ha generado 33 millones de euros hasta la fecha en esta edición, de los cuales 11,2 millones de euros corresponden exclusivamente a su rendimiento en el campo durante esta primera fase.

Desglose del "botín" azulgrana

La estructura de premios de la UEFA para este nuevo formato es compleja, pero muy lucrativa para quienes logran entrar en el Top 8.

1. Premios por clasificación directa

Al terminar entre los ocho mejores, el club dispara sus ingresos por posición:

Pase directo a octavos: 11 millones de euros.

Bono por posición (5º puesto): 8,8 millones de euros.

Premio por estar en el Top 16: 2 millones de euros.

2. Rendimiento en el campo

Los resultados obtenidos por el equipo de Hansi Flick durante los ocho partidos de la fase de liga sumaron una cantidad considerable.

Cinco victorias: 10,5 millones de euros

Un empate: 700.000 euros

Un impacto financiero vital

Para la directiva de Joan Laporta, estos 33 millones de euros representan una garantía de estabilidad.

En su actual crisis financiera, superar los ingresos presupuestados (que inicialmente preveían llegar al menos a octavos) permite al club tener mayor margen de maniobra en el próximo mercado de fichajes y cumplir con las normativas del Fair Play financiero de LaLiga.