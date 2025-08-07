Rodrygo toma una decisión sobre su futuro

Suscríbete a nuestros canales

El Arsenal podría no asegurar el fichaje de Rodrygo este verano, ya que, según informes, el delantero brasileño ha decidido quedarse en el Real Madrid. A pesar del creciente interés de los Gunners por el jugador, parece que este seguirá su carrera en España en lugar de fichar por la Premier League.

El equipo del entrenador español, Mikel Arteta, ya cuenta con varios de los mejores talentos de Europa, pero el club sigue decidido a reforzarse. Desde el final de la temporada pasada, el Arsenal ha seguido de cerca la situación de Rodrygo. El joven atacante había empezado a perder su titularidad en el conjunto merengue, lo que desató especulaciones sobre una posible marcha.

El nombramiento de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid no ha alterado significativamente la situación de Rodrygo en la plantilla merengue. Su escasa participación en el Mundial de Clubes planteó nuevas dudas sobre su papel en el equipo, lo que llevó a los clubes interesados a creer que un traspaso podría ser posible antes de que cierre el mercado de verano.

El Arsenal, junto con el Liverpool, se encontraba entre los que seguían de cerca la evolución del mercado, con la esperanza de que la falta de minutos garantizados convenciera al jugador de buscar oportunidades en otro equipo. La situación de Rodrygo parecía representar una oportunidad real para que un club de élite se hiciera con un delantero de gran talento y trayectoria demostrada.

La estrella brasileña podría quedarse en el Madrid

Sin embargo, cualquier posible traspaso parece descartado. Según Mirror Football, Rodrygo ha decidido quedarse en el Real Madrid y luchará por su puesto. Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre su futuro y deja al Arsenal y al Liverpool sin la posibilidad de cerrar un acuerdo en el mercado de fichajes actual.