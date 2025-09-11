¿Qué pasó? El Chelsea es acusado por parte de la Federación Inglesa

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo problemon en el fútbol inglés. La Federación Inglesa (FA) ha acusado al Chelsea de infringir las reglas de traspasos desde 2009 a 2022 relacionado a agentes, intermediarios e inversión de terceros, lo que podría generarles una sanción.

“La FA ha acusado hoy al Chelsea FC de infringir las Regulaciones J1 y C2 del Reglamento de Agentes de Fútbol de la FA, las Regulaciones A2 y A3 del Reglamento de la FA sobre Trabajar con Intermediarios, y las Regulaciones A1 y B3 del Reglamento de Inversión de Terceros en Jugadores de la FA”, puntualiza la FA en un comunicado.

El escrito señala “En total, se han presentado 74 cargos contra el Chelsea FC. La conducta objeto de los cargos abarca el período comprendido entre 2009 y 2022 y se relaciona principalmente con hechos ocurridos entre las temporadas 2010/11 y 2015/16. El Chelsea FC tiene hasta el 19 de septiembre de 2025 para responder”.

Hace un tiempo atrás se conoció que el club inglés entre febrero de 2023 y febrero de 2024, había cancelado más de 80 millones de euros solo en comisiones a agentes, sin embargo los señalamientos dados en esta instancias por parte de la FA se centran en la época donde Abramovich era propietario del club. En cualquier escenario, el conjunto ‘blue’ se enfrenta a una posible sanción.

Comunicado del Chelsea

“El Chelsea FC se complace en confirmar que su colaboración con la FA en relación con los asuntos que el club mismo comunicó está llegando a su fin. El grupo propietario del Club completó la adquisición del club el 30 de mayo de 2022. Durante un exhaustivo proceso de diligencia debida previo a la compra, el grupo propietario tuvo conocimiento de la posible incompleción de la información financiera relativa a transacciones históricas y otras posibles infracciones de las normas de la FA. Inmediatamente después de la compra, el Club comunicó estos asuntos a todos los organismos reguladores pertinentes, incluida la FA”.

“El Club ha demostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, incluyendo el acceso completo a sus archivos y datos históricos. Seguiremos colaborando con la FA para concluir este asunto lo antes posible. Queremos dejar constancia de nuestra gratitud a la FA por su colaboración con el Club en este complejo caso, centrado en asuntos que tuvieron lugar hace más de una década”.