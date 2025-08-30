El Chelsea cambió en un segundo el futuro de Nicolás Jackson

Suscríbete a nuestros canales

Le cambiaron el destino de un minuto a otro a Nico. El jugador del Chelsea, Nicolás Jackson ya había aterrizado en Múnich para instalarse en su nuevo equipo, sin embargo el boleto se convirtió en un ida y vuelta en las últimas horas.

El senegalés se encontraba en lo que iba a ser su nueva ciudad, para sellar su contrato con el Bayern Múnich por un año de cesión con opción a compra valorado en 80M€, según The Athletic.



Ya todo estaba finiquitado o al menos eso parecía. El acuerdo de traspaso se habría cerrado por 15M€, así lo indicó Sky Sports. No obstante, todo cambio de manera sorpresiva en un abrir y cerrar de ojos, el jugador ha regresado a Londres, nuevamente.

Liam Delap sufrió una lesión

La lesión de Liam Delap cambió todos los planes, pues el Chelsea detuvo el traspaso e hizo que Jackson regresara a la capital inglesa. El delantero inglés, sufrió una lesión en el tendón de la corva, ahora tendrá que estar fuera de los terrenos de juego, por lo menos, ocho semanas.