El Chelsea cambió en un segundo el futuro de Nicolás Jackson

Nico se encontraba en lo que iba a ser su nueva ciudad, para sellar su contrato con el Bayern Múnich. 

Por Oriana Garcia
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 01:19 pm
Foto cortesía
Le cambiaron el destino de un minuto a otro a Nico. El jugador del Chelsea, Nicolás Jackson ya había aterrizado en Múnich para instalarse en su nuevo equipo, sin embargo el boleto se convirtió en un ida y vuelta en las últimas horas. 

El senegalés se encontraba en lo que iba a ser su nueva ciudad, para sellar su contrato con el Bayern Múnich por un año de cesión con opción a compra valorado en 80M€, según The Athletic. 
 

Ya todo estaba finiquitado o al menos eso parecía. El acuerdo de traspaso se habría cerrado por 15M€, así lo indicó Sky Sports. No obstante, todo cambio de manera sorpresiva en un abrir y cerrar de ojos, el jugador ha regresado a Londres, nuevamente. 

Liam Delap sufrió una lesión 

La lesión de Liam Delap cambió todos los planes, pues el Chelsea detuvo el traspaso e hizo que Jackson  regresara a la capital inglesa. El delantero inglés, sufrió una lesión en el tendón de la corva, ahora tendrá que estar fuera de los terrenos de juego, por lo menos, ocho semanas.

Sabado 30 de Agosto de 2025
