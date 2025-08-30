Raúl Jiménez llega a esta importante cifra en la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El Fulham disputó este sábado su tercera jornada en la Premier League de Inglaterra con el duelo ante su vecino de barrio, el Chelsea, en el Stanford Bridge de Londres, encuentro que, desafortunadamente, perdería por marcador de dos a cero.

El mexicano Raúl Jiménez ingresó desde el banco de suplentes por Rodrigo Muniz a los cincuenta y nueve minutos. Pese a que no contribuyó con algún gol para maquillar el resultado o remontar el partido, logró un hito histórico.

En su octava campaña en la Premier League, ha alcanzado los doscientos partidos en dicha liga, siendo el primer jugador oriundo de México en registrar esta marca, de los doce que han pasado por la máxima categoría del fútbol inglés.

El mejor mexicano en Premier

Del mismo modo, desde la temporada 2018/2019 hasta el presente, es el azteca que más campañas ha jugado en Inglaterra, junto con Javier 'Chicharito Hernández', quien estuvo con Manchester United entre 2010 hasta 2014 y con el West Ham United desde 2017 hasta 2019.

Con cincuenta y nueve goles, también supera a 'Chicharito' como el mexicano que más goles ha facturado en la Premier League, cuarenta con Wolverhampton Wanderers y diecinueve con el Fulham. El tapatío, en cambio, hizo 53.