Manchester United se apunta al proyecto de la NBA Europa

El club inglés estaría dispuesto a crear un equipo de baloncesto para la nueva liga europea de la NBA

Jeferson Palacin
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:47 am
Manchester United es una de las marcas deportivas más importantes del mundo. El club de fútbol es legendario por sus títulos y fanáticos en cada continente. Ahora quieren incursionar en la NBA Europa, un torneo que forma parte de la internacionalización de la liga que tiene planeada para 2027-28.

Gianni Petrucci, presidente de la Federación Italiana de Baloncesto, confirmó que el ManUtd está dispuesto a sumarse. "Si el equipo más popular del mundo ya dijo que sí, debe haber una razón", declaró al Corriere dello Sport, generando revuelo en el ecosistema europeo.

La NBA busca alianzas con clubes de fútbol: PSG, Bayern, Real Madrid y Barcelona. El modelo incluiría 12 franquicias fijas y 4 plazas por clasificación. El objetivo: aumentar la competitividad y expandir el valor comercial del baloncesto europeo a un nivel en el que solo los Estados Unidos han llegado.

NBA Europa y un modelo de negocio que atrae al fútbol

La NBA proyecta una liga europea con 12 franquicias permanentes y 4 plazas clasificatorias, integrando rendimiento local y torneos FIBA. El formato busca estabilidad competitiva y apertura gremial, atrayendo a clubes de fútbol con infraestructura, marca global y capacidad de inversión en proyectos multideportivos.

Gianni Petrucci destacó el desequilibrio comercial: en un mercado de $50 mil millones, el baloncesto europeo apenas representa $200 millones. La nueva liga se plantea como plataforma para escalar ese valor, seduciendo a gigantes como Manchester United, PSG Bayern Múnich con un modelo de expansión y retorno institucional.

Las 12 Ciudades Confirmadas de la NBA Europa

El proyecto de la NBA Europa incluye dos equipos por país en los principales mercados: Madrid y Barcelona (España), París y Lyon (Francia), Londres y Manchester (Reino Unido), Berlín y Múnich (Alemania); Atenas, Estambul y dos ciudades italianas Milán y Roma.

