La NBA no perdona: Multa de $100,000 a los Cavaliers por sentar a sus estrellas ante Miami

Este miércoles, la liga anunció una sanción económica significativa contra los Cleveland Cavaliers, imponiéndoles una multa de 100.000 dólares por violar la Política de Participación de Jugadores. La decisión, reportada inicialmente por el insider Shams Charania, surge a raíz de las acciones del equipo durante el partido del pasado 12 de noviembre contra el Miami Heat, donde la franquicia decidió dejar fuera de la alineación a sus dos máximas figuras: Donovan Mitchell y Evan Mobley.

El motivo de la sanción

Según la investigación de la liga, los Cavaliers infringieron las normativas vigentes al sentar a múltiples jugadores estelares sanos en un mismo encuentro. La política, endurecida en las últimas temporadas bajo el mandato del comisionado Adam Silver, busca garantizar que los equipos presenten a sus mejores plantillas posibles, protegiendo así el valor del producto para los aficionados que pagan sus entradas y para los socios televisivos.

En el reporte oficial se detalla que la ausencia de Mitchell y Mobley fue catalogada como "descanso", sin una justificación médica que cumpliera con los estrictos criterios de excepción que la NBA ha establecido para permitir ausencias de jugadores "estrella".

Un mensaje para el resto de la liga

Esta multa de seis cifras no es solo un castigo para Cleveland, sino una advertencia para las otras 29 franquicias. La NBA ha dejado claro que el descanso estratégico, cuando involucra a múltiples figuras en un mismo partido (o en partidos de televisión nacional), será penalizado con rapidez.

Para los Cavaliers, que buscan posicionarse en la cima de la Conferencia Este, este es un revés administrativo que, aunque no afecta su récord en la tabla, sí mancha su gestión de la plantilla ante los ojos de la oficina del comisionado.