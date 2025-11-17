Cleveland vs Milwaukee: ¿Podrán los Bucks romper la fortaleza de los Cavaliers en casa?

Suscríbete a nuestros canales

El Quicken Loans Arena será el escenario de un apasionante duelo de la temporada regular de la NBA que enfrentará a Cleveland Cavaliers contra Milwaukee Bucks. Si bien ambos equipos ostentan buenos recursos ofensivos, el análisis estadístico y las tendencias recientes sugieren que el factor de jugar en casa podría ser decisivo para inclinar la balanza a favor de los locales.

Los Cleveland Cavaliers llegan con un porcentaje de victorias aceptable del 64.3%, situándolos en la tercera posición del Este. Además de su sólido juego de combinación, los Cavaliers han ganado 8 de sus últimos 9 partidos en casa contra los Bucks. La predicción se refuerza con el historial directo, donde Cleveland domina con 29 victorias frente a las 22 de Milwaukee en 51 encuentros.

Por otro lado, los Milwaukee Bucks atraviesan un periodo de inestabilidad, alternando victorias y derrotas desde principios de noviembre. Aunque Giannis Antetokounmpo sigue siendo el motor del ataque, su alto número de faltas y el bajo porcentaje de los Bucks en tiros libres penalizan sus posibilidades de éxito.

Debido a la ventaja de jugar en casa de Cleveland y las dificultades de Milwaukee en la línea de libres, la redacción se inclina por un dominio del local. La jugada recomendada por MeridianoBet es Hándicap de Cleveland (-7.5), la cual se cotiza en -103.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González