NBA: LeBron James reafirma su vigencia con récord personal

LeBron James disputó su primer partido oficial en la temporada 23 de su carrera cos; tras casi siete meses fuera por una lesión en la ciática con Lakers de Los Ángeles. En la victoria 140-126 ante Utah Jazz, firmó una marca personal que reafirma su vigencia en la NBA.

James firmó su primer doble-doble de la temporada y lo hizo siendo muy efectivo y productivo en 30 minutos de juego: "Fue mi primer juego en bastante tiempo, casi siete meses. Todo lo que ocurrió esta noche fue como esperaba". Resaltó el jugador de 40 años tras firmar: 11 puntos y 12 asistencias.

La marca más importante de la noche, la tuvo al mantener su racha de 1.293 juegos consecutivos anotando al menos 10 puntos. Cifra que habla muy bien de la vigencia que tiene 'El Rey' en la NBA. Con los Lakers va camino a inmortalizarse en la historia de un deporte donde es indiscutible con Michael Jordan.

LeBron James y sus 23 temporadas: un récord histórico e inigualable

Con su aparición ante Utah Jazz, LeBron James se convirtió en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la historia de la NBA. Superó las 22 de Vince Carter y dejó atrás a leyendas como Robert Parish, Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, todos con 21 campañas.

El hito no solo es estadístico, también simbólico: LeBron sigue compitiendo al más alto nivel en una liga que ha cambiado tres veces de era desde su debut en 2003. Su presencia en cancha representa una anomalía física, mental y narrativa que trasciende generaciones.

"Compartir la pista con él es especial. 23 temporadas es una locura", dijo Luka Doncic, que tenía apenas cuatro años cuando LeBron debutó en la NBA. La frase resume lo que muchos sienten: James no solo sigue vigente, sino que sigue marcando el tiempo.

Promedios de LeBron James en su carrera

LeBron James en su carrera ha tenido números muy regulares básicamente desde su debut. Ha modificado su juego, para poco a poco tener mucho más control y ritmo en su equipo; pero también ha sido más inteligente a la hora de elegir la jugada perfecta para anotar.

Promedio de James en su carrera:

- 1562 juegos, 37.8 minutos, 50.6% tiros de campo, 34.9% triples, 73.7% tiros libres, 7.5 rebotes, 7.4 asistencias, 0.7 bloqueos, 1.5 robos, 1.8 faltas, 3.5 perdidas, 27.0 puntos