NBA: LeBron James supera esta marca histórica de Reggie Miller

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente, LeBron James hizo su debut en la temporada 2025-2026 de la NBA, marcando así la campaña número 23 de su carrera profesional. El histórico jugador, miembro actual de Los Angeles Lakers, se hizo sentir en el tabloncillo la noche del martes, en el triunfo de su equipo ante Utah Jazz.

"El Rey" tuvo una gran noche en su primer juego del 2025, terminando la noche con doble-doble 11 puntos y 12 asistencias, además, aportó también tres rebotes, todo esto en 30 minutos de acción en el menciondo triunfo 140-126 en el Crypto.com Arena.

Tras este notable debut, James logró subir un puesto en un listado histórico en la NBA, superando a nada más y nada menos que el inmortal Reggie Miller

LeBron James entre los máximos tripleros de la historia

El primer juego de la temporada no pudo tener un mejor guion para LeBron. En una noche marcada por el ritmo ofensivo y la energía del público, el veterano volvió a demostrar que sigue ampliando su legado incluso en los detalles. Con un par de triples en momentos clave llegó a 2.561, superó los 2.560 de Reggie Miller y se adueñó del sexto puesto en la lista histórica de triples anotados, un registro que nadie imaginaba que alcanzaría cuando inició su carrera.

Más allá del dato frío, el logro refleja la evolución de su juego. LeBron ha ajustado su estilo con los años, incorporando el triple como una herramienta constante, no solo como recurso ocasional.

Ahora, el próximo objetivo de LeBron James en esta lista es Klay Thompson, quien acumula 2.729 tiros convertidos desde el perímetro.