Supermercados ofrecen pavos gratis ¡Descubre cómo aprovechar la promoción de Thanksgiving¡

Suscríbete a nuestros canales

Ante la subida constante de los precios de los alimentos, varias cadenas de supermercados en Estados Unidos han activado promociones especiales para apoyar a las familias durante Thanksgiving. A través de estas iniciativas, los ciudadanos podrán consultar el mapa de supermercados que regalan pavos, siguiendo ciertos requisitos de compra o acumulación de puntos, garantizando que la tradicional cena no se vea afectada por la inflación.

Condiciones y requisitos de las promociones

Cada supermercado establece sus propias condiciones para obtener el pavo gratis. Por ejemplo:

ShopRite y Foodtown entregan pavos, jamones o lasañas a quienes alcancen compras de $400.

Acme Markets requiere $300 usando su tarjeta de membresía.

Giant y Weis Markets en Pensilvania permiten canjear 400 puntos de fidelidad por pavos o alternativas veganas. Estas diferencias hacen que consultar el mapa de supermercados sea esencial para planificar correctamente las compras.

Sin embargo, algunas cadenas han optado por métodos más simples, como lo es, facilitando la obtención del beneficio sin depender de programas de puntos:

H-E-B en Texas y Hy-Vee ofrecen pavos al adquirir un jamón seleccionado.

WinCo Foods permite conseguirlo con una compra única de $125.

Es muy importante que sepas, que el mapa de supermercados permite identificar las tiendas participantes y los requisitos de cada promoción. Entre los puntos más importantes a considerar están:

Supermercados que ofrecen pavos gratis. Requisitos de compra mínima o puntos acumulados. Fechas límite y condiciones especiales de cada local.

Cabe resaltar que estas promociones no solo alivian el impacto económico de la inflación, sino que también fomentan la fidelidad del cliente y mantienen vivas las tradiciones familiares.