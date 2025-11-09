Servicios

Estados Unidos: Alerta por botella de esta marca de vino que puede astillarse en el Thanksgiving

La compañía ofrece reembolso completo a quienes presenten la factura de compra en las tiendas.

Por

Jessica Molero Gómez
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 02:26 pm
EEUU Costco Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco
Costco retiró cerca de un millón de botellas de su Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco vendidas en varios estados del medio oeste estadounidense, el motivo del retiro es que las botellas podrían romperse o astillarse de forma inesperada, poniendo en riesgo a quienes las manipulan, sobre todo durante celebraciones como Thanksgiving

Estados afectados y fechas de venta

La alerta aplica a botellas vendidas entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025 en estados como:

  • Iowa
  • Illinois
  • Indiana
  • Kentucky
  • Michigan
  • Minnesota
  • Missouri
  • Dakota del Norte
  • Nebraska
  • Ohio
  • Dakota del Sur
  • Wisconsin

El lote afectado corresponde al número 1879870, lo que permite identificar exactamente las botellas que deben ser retiradas.

Recomendaciones de seguridad para los consumidores

Costco pidió a sus clientes no abrir ni devolver las botellas a las tiendas. En su lugar, se recomienda:

  • Envolver la botella sin abrir en una toalla de papel.
  • Colocarla dentro de una bolsa plástica.
  • Tirarla cuidadosamente a la basura para evitar cortes por vidrios rotos.

El Prosecco afectado es un Valdobbiadene DOCG, una denominación que garantiza su origen y calidad en Italia, a pesar de la certificación, el envase ha presentado defectos que pueden ocasionar accidentes.

