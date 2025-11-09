Abuelos de la Patria: Qué hacer paso a paso si olvida la clave del Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

El programa Abuelos de la Patria continúa siendo uno de los pilares del apoyo social en Venezuela, brindando ayuda económica a los adultos mayores registrados en el Sistema Patria. Sin embargo, muchos beneficiarios han reportado dificultades para ingresar debido al olvido de su clave, por ello, las autoridades explicaron que el proceso de recuperación de acceso es completamente posible y está diseñado para garantizar la continuidad de los beneficios.

Recuperar el acceso es sencillo y seguro

El proceso está orientado a facilitar el uso del sistema digital entre las personas mayores, quienes solo necesitan tener actualizados sus datos de contacto certificados. A través de un método paso a paso, los usuarios pueden restablecer su contraseña de manera rápida, sin requerir asistencia presencial o intermediarios.

Paso a paso para recuperar la clave

Ingreso al portal oficial: los adultos mayores deben acceder a www.patria.org.ve, y seleccionar la opción “ Iniciar sesión ”.

”. Recuperar acceso: en la misma pantalla, hacer clic en “ ¿Olvidó su contraseña? ” o “ Recuperar acceso ”.

” o “ ”. Identificación personal: el sistema pedirá el número de cédula de identidad sin puntos ni guiones, además de un código de seguridad.

Verificación: se enviará un código a través del teléfono o correo electrónico registrado.

Nueva contraseña: finalmente, el usuario podrá crear una nueva clave para ingresar a la plataforma.

Foto: Sistema abuelos de la patria

Recomendaciones para evitar futuros inconvenientes

Las autoridades recomiendan que la nueva contraseña combine letras, números y símbolos, para aumentar su seguridad. Además, es importante anotarla en un lugar seguro, especialmente para los adultos mayores que suelen olvidar las combinaciones con facilidad, de esta forma, podrán ingresar sin dificultades cuando sea necesario.

Otro punto importante es la verificación de los datos personales, ya que el proceso de recuperación depende del número telefónico o correo electrónico previamente certificados. Si el usuario cambió alguno de estos medios, debe actualizarlos antes de intentar recuperar su acceso, a fin de evitar bloqueos o errores en el sistema.