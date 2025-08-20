Vicente Fernández recibirá a su quinto hijo a los 61 años ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

Con el corazón a flor de piel, Vicente Fernández Jr. y su esposa, la influencer Mariana González, mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, revelaron el 19 de agosto que están en la dulce espera de su primer bebé como pareja.

La emoción fue tal que no pudieron contenerse y compartieron un video en Instagram, donde expresaron su alegría: “un hermoso milagro que ha llegado a nuestras vidas… ¡seremos padres!”, escribieron en la descripción.

Vicente Fernández más feliz que nunca

El anuncio oficial, publicado una vez superado el primer trimestre, vino acompañado de tiernas imágenes de “Baby Fernández”, entre las que prevalecen los ultrasonidos 3D que muestran el latido y los primeros rasgos del pequeño/a en camino.

Además, la pareja compartió que, esperan al bebé para febrero de 2026, sembrando aún más la ilusión entre sus seguidores, quienes ya a estas alturas, apoyan firmemente su amor.

La pareja estuvo presente en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, donde celebraron el anuncio con abrazos y gritos de emoción por parte de las animadoras, así como también recibieron un peluche gigante para el nuevo integrante de la familia.

El amor de Vicente y Mariana

Para Vicente Fernández Jr., este bebé será su quinto hijo (fruto de su anterior matrimonio con Sissi Penichet), de quienes nacieron Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. Para Mariana, sería su tercer retoño.

Desde que el cantante y miembro de la prestigiosa dinastía Fernández hiciera público su noviazgo con Mariana González en 2020, la pareja ha estado bajo la lupa mediática.

Él, de 61 años, y ella, de 42, han sido blanco de atención tanto por la diferencia generacional como por su estilo de vida elevado. Se casaron en noviembre de 2023, en una elegante ceremonia celebrada en la Hacienda Benazuza de Zapopan, Jalisco.