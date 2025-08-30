Pasaporte estadounidense, pasos y requisitos actualizados que debes conocer para tramitarlo

Suscríbete a nuestros canales

Antes de organizar un viaje internacional, es fundamental conocer el proceso para obtener el pasaporte estadounidense, tener este documento vigente garantiza que los viajes se realicen sin contratiempos y aplica tanto para adultos como para menores, evitando inconvenientes en aeropuertos y fronteras.

Desde octubre de 2023, el tiempo estimado para tramitar un pasaporte puede extenderse hasta 11 semanas, por ello, se aconseja iniciar el procedimiento con anticipación, especialmente en temporadas de alta demanda, para asegurar que el documento esté disponible antes de la fecha de salida.

Documentos necesarios para el trámite

Los solicitantes deben acudir personalmente a una oficina certificada, y entre os requisitos incluyen:

Formulario DS-11 completo (sin firmar previamente). Prueba original de ciudadanía estadounidense. Identificación con foto y copias de ambos documentos. Fotografía oficial para pasaporte. Pago de la tarifa correspondiente.

Procedimiento para adultos y menores

Para adultos, se debe presentar la documentación en persona y entregar la fotografía oficial. En el caso de menores:

Niños menores de 16 años: Asistir con uno o ambos padres, completar el DS-11 infantil (válido 5 años) y presentar documentos de identidad.

Jóvenes de 16 a 17 años: Solicitar un pasaporte válido por 10 años y acudir con identificación y prueba de ciudadanía, verificando si se requiere cita previa.

Renovaciones y casos especiales

La renovación del pasaporte y la gestión en caso de pérdida o robo también requieren presentarse en persona. Es importante conocer los tiempos de procesamiento y verificar los requisitos de validez exigidos por el país de destino, ya que algunos exigen una vigencia mínima al momento del ingreso.