Lucía Méndez se solidariza con su expareja: el diagnóstico sin cura que recibió

La actriz y cantante Lucía Méndez conmovió al pronunciarse públicamente sobre el delicado estado de salud de su ex pareja, el reconocido productor Pedro Torres. A través de una emotiva publicación, la artista compartió un recuerdo especial de su relación
El gesto de Méndez ocurre luego de que se diera a conocer que Torres, de 72 años, enfrenta una supuesta batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, una información revelada por la revista TVNotas.
Lucía Méndez publicó una foto instantánea de la época en que ambos mantenían una relación sentimental. En la imagen, llena de nostalgia se puede ver a Pedro Torres cargando a su hijo, Pedro Antonio entre sus brazos, mientras la cantante posa sonriendo a su lado.
“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir”, destacó la actriz en la descripción.
Tensión por la salud del productor
Fue una fuente cercana al productor que compartió los detalles con TVNotas. Según el ex de Lucía Méndez habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento neurodegenerativo y progresivo que no tiene cura.
La enfermedad afecta directamente a las neuronas motoras, lo que provoca la pérdida gradual de la movilidad, el habla y, eventualmente, la capacidad de respirar.
De acuerdo a la revista, Pedro ha comenzado a experimentar los primeros síntomas, como dificultades para hablar y para desplazarse, lo que ha encendido las alarmas entre sus seres queridos.