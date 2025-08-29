Lucía Méndez se solidariza con su expareja: el diagnóstico sin cura que recibió

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante Lucía Méndez conmovió al pronunciarse públicamente sobre el delicado estado de salud de su ex pareja, el reconocido productor Pedro Torres. A través de una emotiva publicación, la artista compartió un recuerdo especial de su relación

El gesto de Méndez ocurre luego de que se diera a conocer que Torres, de 72 años, enfrenta una supuesta batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, una información revelada por la revista TVNotas.

​Lucía Méndez publicó una foto instantánea de la época en que ambos mantenían una relación sentimental. En la imagen, llena de nostalgia se puede ver a Pedro Torres cargando a su hijo, Pedro Antonio entre sus brazos, mientras la cantante posa sonriendo a su lado.

“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir”, destacó la actriz en la descripción.

Tensión por la salud del productor

​Fue una fuente cercana al productor que compartió los detalles con TVNotas. Según el ex de Lucía Méndez habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento neurodegenerativo y progresivo que no tiene cura.

La enfermedad afecta directamente a las neuronas motoras, lo que provoca la pérdida gradual de la movilidad, el habla y, eventualmente, la capacidad de respirar.

​De acuerdo a la revista, Pedro ha comenzado a experimentar los primeros síntomas, como dificultades para hablar y para desplazarse, lo que ha encendido las alarmas entre sus seres queridos.