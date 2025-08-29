Farándula

Lucía Méndez se solidariza con su expareja: el diagnóstico sin cura que recibió

La cantante y actriz demostró la madurez que mantiene para apoyar a su ex en medio de su lucha con una grave enfermedad

Por Kleimar Reina
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 07:43 pm
Lucía Méndez se solidariza con su expareja: el diagnóstico sin cura que recibió
Lucía Méndez / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante Lucía Méndez conmovió al pronunciarse públicamente sobre el delicado estado de salud de su ex pareja, el reconocido productor Pedro Torres. A través de una emotiva publicación, la artista compartió un recuerdo especial de su relación

NOTAS RELACIONADAS

El gesto de Méndez ocurre luego de que se diera a conocer que Torres, de 72 años, enfrenta una supuesta batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, una información revelada por la revista TVNotas.

Lucía Méndez publicó una foto instantánea de la época en que ambos mantenían una relación sentimental. En la imagen, llena de nostalgia se puede ver a Pedro Torres cargando a su hijo, Pedro Antonio entre sus brazos, mientras la cantante posa sonriendo a su lado.

“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir”, destacó la actriz en la descripción.

Tensión por la salud del productor

​Fue una fuente cercana al productor que compartió los detalles con TVNotas. Según el ex de Lucía Méndez habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento neurodegenerativo y progresivo que no tiene cura.

La enfermedad afecta directamente a las neuronas motoras, lo que provoca la pérdida gradual de la movilidad, el habla y, eventualmente, la capacidad de respirar.

​De acuerdo a la revista, Pedro ha comenzado a experimentar los primeros síntomas, como dificultades para hablar y para desplazarse, lo que ha encendido las alarmas entre sus seres queridos.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Caballos La Rinconada 5y6Nacional
Viernes 29 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula