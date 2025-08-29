Alec Baldwin reflexiona sobre su vida a 4 años del incidente en el set de ‘Rust’

Suscríbete a nuestros canales

Vestido con una camiseta del Real Madrid, el actor estadounidense Alec Baldwin reflexionó sobre su vida a un año de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de ‘Rust’.

Los últimos años han sido de mucha presión para el actor, luego del incidente ocurrido en el verano de 2021 y tras someterse a un juicio por el asesinato de su compañera de trabajo.

"Ha sido un buen verano, ciertamente mucho mejor que el verano pasado”, fueron las primeras palabras que usó para abrir el vídeo, en un tono de voz calmado y reflexivo. “Tener 67 años no es mi cosa favorita”, agregó.

Trauma diagnosticado por el incidente

Tras lo ocurrido en el set, Alec Baldwin recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Esto fue revelado en el reality show ‘The Baldwins’, en los que aparece junto a su esposa y sus hijos, todo este incidente le ha provocado graves consecuencias de salud mental.

"Todos los que están cerca de Alec han visto cómo su salud mental se ha deteriorado”, confesó su esposa Hilaria Baldwin.

¿Qué pasó en el rodaje de "Rust"?

En octubre de 2021, mientras grababan unas escenas del largometraje en una antigua iglesia del rancho Bonanza Creek, Nuevo México, Alec Baldwin apuntó con un arma de utilería a la directora de fotografía, sin imaginar que contenía una bala real que la impactó mortalmente.

Según los reportes del Departamento de Policía de Santa Fe, el asistente de dirección Dave Halls, había tomado el arma de un carro de accesorios y, luego la declararon como "pistola fría", es decir, no tenía ninguna munición verdadera, y posteriormente se la entregó a Baldwin.