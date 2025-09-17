Estados Unidos: Jubilados recibirán su pago del Seguro Social hoy miércoles 17 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que este miércoles 17 de septiembre se realizará el depósito correspondiente a un grupo específico de jubilados en Estados Unidos. Este pago forma parte del calendario regular de la SSA, que distribuye los beneficios en diferentes fechas según la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

Quiénes recibirán el pago más alto

Los jubilados que retrasaron su solicitud de beneficios hasta los 70 años y acumularon al menos 35 años de contribuciones recibirán la cantidad máxima posible. Para el año 2025, esta cifra alcanza los 5,108 dólares mensuales, una de las más altas de todo el sistema, y es que, estos pagos están diseñados para premiar a quienes esperan hasta el límite de edad para maximizar su beneficio.

Beneficiarios de SSI y SSDI incluidos en el pago

Además de los pagos de jubilación, la SSA distribuirá beneficios para quienes participan en programas como:

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) : ayuda económica para personas con bajos ingresos.

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI): destinado a trabajadores que no pueden continuar su actividad laboral debido a una condición médica.

Montos de SSI y SSDI para 2025

En el caso del SSI, el monto máximo mensual es de 967 dólares para personas individuales y 1,450 dólares para parejas que califican. Por su parte, los pagos de SSDI dependen de los créditos laborales y de los ingresos anteriores de cada beneficiario, por lo que el valor varía de un caso a otro.

Es importante destacar que, aunque los montos oficiales son fijos, el pago neto puede verse afectado por deducciones como: