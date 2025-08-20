Miss Universo: Palestina competirá por primera vez y esta es la guapa representante

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Universo hoy liderada por los empresarios Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, ha confirmado la participación de Palestina en la edición 74 del concurso, que se celebrará en Tailandia, el 21 de noviembre.

¿Quién es la reina?

La encargada de representar al pueblo palestino en el certamen más importante del mundo, es Nadeen Ayoub, una modelo de 27 años y originaria de Ramala. La belleza participó en el Miss Tierra 2022, logrando llegar al top 4 y ganando la corona de Miss Tierra Agua.

Ayoub que tiene 1,1 millones de seguidores en Instagram, tiene un propósito muy firme en su vida de ayudar a otras mujeres a través de conversaciones, plataformas y visibilidad en redes sociales.

En su perfil de Instagram comparte imágenes y videos de sus labores altruistas con féminas de su nación, narrando historias de superación, empoderamiento y lucha para lograr visibilidad en la sociedad.

"Me honra anunciar que, por primera vez, Palestina estará representada en Miss Universo. Quiero ser la voz del pueblo palestino", escribió la joven de cabellos negros, ojos claros y piel blanca en Instagram.

Para la delegada es importante marcar un antes y después en el certamen universal, más allá de un físico, pasarela o cuerpo. Siendo hoy un momento muy difícil por la guerra de Israel en Gaza.

Mensaje de la organización

Miss Universo en unas declaraciones exclusiva para CNN, manifestaron la felicidad por recibir cada año más naciones y territorios en el certamen.

“Se complace en confirmar que Ayoub competirá en Miss Universo 2025. La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres”, dicen en un comunicado.