LVBP: Este es el número trágico de Leones para finalizar la temporada 2025-2026

Estamos cada vez más cerca de que la temporada 2025-2026 de la LVBP baje el telón de su ronda regular, y todo parece apuntar a que Leones del Caracas será el primer equipo eliminado, a menos que tengan una increíble racha de victorias en las jornadas que restan de campeonato.

Panorama complicado para Leones

Para esta novena semana de acción, los dirigidos por el manager José Alguacil solo han sumado derrotas, por 10 a 3 frente a Navegantes del Magallanes y 2 a 1 ante las Águilas del Zulia. De hecho, hay mencionar que ambos compromisos fueron en la carretera, mismo escenario que deberán afrontar desde este viernes hasta el domingo.

Dicho esto, y previo al choque de este viernes en Maracaibo, el número trágico de Leones del Caracas es de 7. Recordemos que, a falta de 12 juegos para culminar la ronda regular, su marca es de 19 victorias y 25 derrotas, a 5.5 juegos del liderato de la tabla de posiciones.