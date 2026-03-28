La sensación de la selección española que podría regresar al Real Madrid

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La Selección de España mostró un domino absoluto en su amistoso contra Serbia. Fue un triunfo cómodo por 3-0 con una brillante actuación del equipo entero. Sin embargo, hubo un atacante que brilló con luz propia que es parte del Real Madrid y que lo valora de buena manera.

Víctor Muñoz debutó con España con un golazo, mostrando todo su desequilibrio en el plano internacional. El Madrid que lo formó y lo vendió al Osasuna por 5 millones de euros, lo ve con otros ojos de cara a la temporada 2026-27. De hecho, maneja una cláusula de recompra preferencial.

Muñoz a sus cortos 22 años y con pocos juegos en Primera División cuenta con una clausula de 40 millones de euros. El equipo merengue tiene el 50% de los derechos del futbolista, por lo que tendría un precio preferencial: 8 millones (2026), 9 millones (2027) o 10 millones (2028).

Real Madrid ha logrado forjar jugadores de un gran nivel, que se perfilan como grandes futbolistas. En esa línea, los ha logrado colocar en equipos competitivos con clausulas preferenciales por si dan un salto de calidad. El mejor ejemplo es Nico Paz con el Como de Italia.

Victor Muñoz un veterano en cuerpo de juvenil

Víctor Muñoz destaca por mantener una mentalidad centrada. El atacante se ha mostrado muy enfocado en el trabajo diario con Osasuna, evitando las distracciones mediáticas. Su madurez sorprende incluso en la Selección de España, donde se le vio comprometido en todo momento.

Braulio Vázquez, director deportivo y Alessio Lisci entrenador del Osasuna apostaron por Víctor por unos 5 millones de euros. Una cifra importante para un juvenil, que ha respondido con creces, mostrando un nivel superlativo y un gran desempeño táctico en la campaña.

Muñoz sobre el éxito de su temporada con Osasuna y la absoluta de España: "Estoy disfrutando del proceso, aquí (selección) como en mu club. Intento disfrutar de cada momento y disfrutar. Estoy centrado en el día a día, en trabajar y en mejorar".

¿Cómo encajaría Víctor Muñoz en el esquema del Real Madrid?

Hoy por hoy las posibilidades reales de ver a Víctor Muñoz en el Real Madrid son bastante complicadas. En primer lugar por que el español se desempeña por la izquierda y ahí está Vinicius Jr. Por otra parte, tenerlo de suplente frenaría su proyección, seguramente tendrá al menos dos temporadas en Osasuna antes de dar el salto.