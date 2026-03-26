Hijo de ex Vinotinto que juega con el Atlético Madrid y figura en las inferiores de España

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Además de tener jugadores profesionales que destaquen con sus respectivos clubes, también existen jóvenes talentos que de poco comienzan a escribir su nombre en el fútbol internacional, siendo uno de ellos, Santiago Arocha, futbolista venezolano que se está formando en España.

Hijo de un exvinotinto como lo fue Rubén Arocha, quien tuvo su experiencia en el balompié español, incluyendo una pasantía con el Real Madrid, donde no solo vistió al Castilla, sino que entrenó con el club en la era de los 'Galácticos'. Su trayectoria en el mencionado país preparó a su hijo, que se encuentra viendo acción en las filiales del Atlético de Madrid, de acuerdo con el reporte de Martín Ramos TV.

Su nombre se está abriendo camino de poco en la élite, tomando en cuenta de que ha vestido las inferiores de la selección de España, logrando una presentación en amistosos contra Portugal en la categoría sub-15. Antes de ponerse la indumentaria de los 'Colchoneros', Arocha fue fichado por el Tenerife, donde aumentó drásticamente su nivel de juego.

Santiago Arocha: el joven venezolano que destaca en España

En su paso con el Atlético Madrid ha conseguido títulos relevantes, que de alguna manera lo ha puesto visible en las categorías menores de España. Además de desempeñarse como lateral izquierdo, puede jugar como extremo, caracterizándose como rápido, hábil en el regate y con buena pegada.

En diciembre del año pasado, disputó un torneo de desarrollo UEFA con la selección roja, enfrentándose a combinados de peso como Inglaterra e Italia. Su presentación en el viejo continente puede llamar la atención de la Vinotinto y convertirse en uno de sus representantes en un futuro cercano.