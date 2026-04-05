Crisis en el Staples: Los Lakers pierden a Reaves y Doncic para el arranque de la postemporada

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Las esperanzas de campeonato de los Lakers de Los Ángeles han recibido un impacto sísmico este fin de semana. Tras las pruebas médicas realizadas este sábado, se confirmó que Austin Reaves se unirá a Luka Doncic en la lista de bajas por lesión, dejando al equipo de JJ Redick sin sus dos principales referentes ofensivos justo cuando faltan dos semanas para el inicio de los playoffs.

El diagnóstico de Austin Reaves

Reaves ha sido diagnosticado con una lesión de Grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de cuatro a seis semanas, lo que significa que el escolta se perderá no solo el resto de la temporada regular, sino con toda probabilidad la primera ronda de los playoffs y parte de la segunda, si el equipo logra avanzar.

Reaves sufrió la dolencia el pasado jueves durante la derrota ante Oklahoma City. Aunque intentó seguir jugando tras el incidente, la resonancia magnética confirmó la gravedad del desgarro. El jugador de 27 años estaba firmando la mejor campaña de su carrera con un promedio de 23.3 puntos por partido.

Doncic también fuera: Un panorama desolador

La noticia llega apenas 24 horas después de que los Lakers confirmaran que Luka Doncic también será baja indefinida por una distensión de Grado 2 en el tendón de la corva izquierdo. Al igual que Reaves, Doncic se lesionó en el mismo encuentro contra el Thunder, un partido que ya se perfila como el punto de inflexión negativo de la temporada angelina.

Dončić, máximo anotador de la liga con 33.5 puntos por noche, será reevaluado en dos semanas, pero la naturaleza de su lesión hace casi imposible que esté disponible para el primer salto entre dos de la postemporada el 18 de abril.

Próximos pasos para los Lakers

Con un récord de 50-27 y peleando por asegurar la tercera semilla del Oeste, los Lakers deberán reinventarse sobre la marcha. El peso de la ofensiva recaerá ahora de forma desproporcionada sobre un LeBron James de 41 años y jugadores de rol como Rui Hachimura, Luke Kennard y Deandre Ayton.