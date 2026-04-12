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¡Lo tiraron de la tribuna! Magicshadow (USA) domina en fuerte atropellada el Clásico Federico Carmona Perera (GII)

El entrenador Gabriel Márquez comentó en entrevista para Club Hípico que el jinete Emisael Jaramillo le había aconsejado que el ejemplar tiene mucho potencial

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Gustavo Mosqueda
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 04:03 pm
¡Lo tiraron de la tribuna! Magicshadow (USA) domina en fuerte atropellada el Clásico Federico Carmona Perera (GII)
Foto: X @OficialINH.
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La séptima competencia del ciclo no válido de la reunión 16, se realizó este domingo 12 de abril, la 15ta edición del Clásico Federico Carmona Perera (GII) en el hipódromo La Rinconada donde siete ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años conformaron la nómina para recorrer los 1.400 metros además de un premio especial adicional de $162.500 a repartir.

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Magicshadow (USA): Ganador Clásico Grado II La Rinconada Datos Hípicos

El importado Magicshadow (USA) fue el vencedor de la mencionada selectiva Grado II en una buena atropellada en los metros finales, conducido por Robert Capriles y presentado por Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V, para dejar el crono oficial en 84.4 para el trayecto de los 1.400 metros.

El pupilo de Márquez consigue su octava victoria para 32 presentaciones y fue el tercer favorito para Gaceta Hípica, al mismo tiempo logró su segunda prueba selectiva de Grado de forma consecutiva, pues ganó el Clásico Socopó (GIII), el pasado 15 de marzo.

En el segundo lugar finalizó el norteamericano Special Element (USA) con Jhonathan Aray en la silla, para el tercero arribó el otro importado Ekati King (USA) luego en el cuarto puesto llegó San Benito (USA) y para cerrar la pizarra la completó el ejemplar Gran Alabama.

El ganador Magicshadow (USA) pagó Bs. 304,43 por concepto de ganador.

 

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