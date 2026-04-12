Final Dramático: La importada Farolera conquista el Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII)

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Este domingo 12 de abril, se realiza la reunión número 16 del primer meeting de la presente temporada, con 13 competencias, entre ellas cuatro clásicos y la presencia del juego del 5y6 nacional que iniciará en octava prueba de la tarde dominical de carreras.

La Rinconada: Farolera (USA) Ganadora Clásico La Rinconada Datos Hípicos

A la altura de la tercera carrera se disputo la edición 18 del Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII), reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, en distancia de la milla (1.600 metros) y con un premio especial de $130.000 a repartir.

La yegua norteamericana, Farolera (número 3) es la ganadora de esta prueba selectiva, con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero en un final dramático y cerrado con la otra importada Star of God (USA) (número 7) que se tuvo que conformar con el segundo puesto.

El tiempo final fue de 99.1 para la milla del recorrido mientras que el resto de las competidoras en llegar fueron: Madame Karina llegó tercera, la cuarta fue para Princess Warrior y para cerrar fue con la estadounidense Grand Gala en la quinta posición.

En principio, la norteamericana Brookline (número 2) arribó en el quinto lugar, pero, por pérdida de peso quedó descalificada.

Asimismo, la vencedora Farolera (USA), presentada por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M., abonó dividendo de Bs. 240,50 por concepto de ganador y el placé fue de Bs. 177,09.