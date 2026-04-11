Este es el cuadro sugerido del 5y6 del domingo en La Rinconada

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El fervor por el hipismo nacional alcanza su punto máximo este domingo en el óvalo de Coche. La afición hípica venezolana tiene una cita con la jornada número 16 de la temporada, una reunión que destaca no solo por la cantidad de competencias, sino por la calidad de los ejemplares inscritos.

Con un total de 13 pruebas en el programa oficial, el foco de atención se centra en el 5y6 Nacional, el juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos que transforman vidas.

Análisis de campo: El respaldo de la información

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

El Clásico “Peggy Azqueta” como eje estratégico

La jornada dominical incluye cuatro eventos selectivos de gran nivel. Entre ellos, el XVII Clásico “Peggy Azqueta” (GII) se posiciona como una carrera clave dentro del pool, específicamente en la segunda válida.

En este compromiso, figuras como Brown Sugar y Tale Of May acaparan las miradas, pero la presencia de yeguas como Mother Carmen introduce una variable de riesgo que podría disparar los pagos. La estrategia de nuestro cuadro sugerido busca el equilibrio entre los favoritos lógicos y esos "golpes" que son la esencia del 5y6.

Horarios y plataforma de sellado

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:00 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 12 de abril)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1ra Válida (8va carrera): (6) - (7) – (8) - (9)

(6) - (7) – (8) - (9) 2da Válida (9na carrera): (2) - (3) – (5) – (8)

(2) - (3) – (5) – (8) 3ra Válida (10ma carrera): (2) Línea Directa

4ta Válida (11ma carrera): (1) - (5) – (7)

(1) - (5) – (7) 5ta Válida (12da carrera): (5) - (6) - (7)

(5) - (6) - (7) 6ta Válida (13ra carrera): (2) - (9) – (10) – (11)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (20) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 11.520.