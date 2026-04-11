"Abriendo el Podcast" resalta la hermandad entre Venezuela y Dominicana

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El Clásico Mundial de Beisbol de 2026 nos dejó una de las más grandes alegrías en la historia del deporte venezolano, luego de que la selección se consagrara campeona por primera vez en su historia. Del mismo modo, este triunfo generó un sinfín de felicitaciones de diversos países latinos, incluso de aquellos que no son precisamente beisboleros.

Sin embargo, un grupo reducido de venezolanos y dominicanos han estado en "guerra" en las redes sociales desde aquel título, alimentados por polémicas innecesarias generadas por creadores de contenido de ambos países, quienes han convertido lo que debió ser una fiesta, en una batalla de insultos e improperios en las redes.

Entre tanto ruido, Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, anclas dominicanos del exitoso programa de internet "Abriendo el Podcast", se han mantenido en su línea: respetando y celebrando el título venezolano. Ahora, en Caracas para asistir a la Liga Monumental, conversaron en exclusiva con Meridiano, para dar su óptica como creadores de contenido dominicanos sobre toda esta polémica.

"Abriendo el Podcast" y el cariño Venezuela-RD

"Nosotros sabemos que eso es parte del juego. Es un deporte, un entretenimiento. Yo estoy muy claro de que venezolanos y dominicanos nos parecemos mucho", resaltó Vian Araujo, en palabras para Meridiano, además de añadir que la hermandad entre criollos y quisqueyanos es notable. "Nunca he visto a un venezolano y a un dominicano cayéndose a trompadas en vivo, eso es en redes".

Del mismo modo, Ricardo Rodríguez resaltó lo importante que es para Latinoamérica este título venezolano. "El latino queda bien parado. Así como ganó Dominicana en 2013 y Venezuela se puso contenta, del mismo modo hay un grupo de dominicanos que nos alegramos por Venezuela. Tenemos amistad con Víctor Martínez, Johan Santana, Luis Arráez, Ronald Acuña. ¿Cómo uno no se siente contento? No hay forma", dijo.

Vian Araujo también quiso destacar el trato que les ha dado Venezuela. "Venezuela es una casa para nosotros. Nos han entendido y han hecho suyo Abriendo el Podcast y va a seguir así por siempre", sentenció.